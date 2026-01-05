AKTUELNO

Zadruga

Sita je dobila bolesno dete i to joj je život promenilo: Aneli našla opravdanje za sestrino odbacivanje Nerija (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Mikija Dudića.

- Miki, pa i ti si isto rastao bez jednog roditelja - rekao je Mića.

- Meni je tatina druga žena nadoknadila to majčinstvo. Majka je imala estradni angažman, ali ja sam bio dobar đak i usmeravan sam na dobar pravac. Falila mi je majka, da više vremena provodimo zajedno, pa sam se sa 12 godina preselio kod nje - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona nikad nije potencirala razgovore sa mnom - rekao je Nerio.

- ANeli, jesi li ti ovo primećivala? - pitao je Mića.

- Ne. Ja sam ostala sa pet gdina bez oca i očinska figura fali. Sita i brat su već bili stariji. Mi smo udahnuli punim plućima kad su se mama i tata razveli. Oni su uvek bili povezani i čuli su se zbog nas. Tata je uvek brinio o nama. Ponosno sam izgovarala da sam u centru Trebinja sa mamom i tatom. Sita nikad nije izgubila osećaj prema njemu i ja mislim da ona njega nekako najviše voli. Sita je dovila bolesno dete i to joj je život promenilo - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kupila sam mu patike koje Anita nosi, verovatno i završava u nju: Aneli pokušala da demolira bivšeg i Stanojlovićevu, pa dobila povratnu: Dete je dar

Zadruga

Šok! Aneli pokušava da spere ono što je rekla, pa zagrlila Nerija (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da je ogovara: Kačavedan ponovo prozvala Aneli, smetaju joj pokloni koje je dobila (VIDEO)

Zadruga

Srušio mu se svet: Milanu izostala podrška najbližih, pokušao da pronađe adekvatno opravdanje (VIDEO)

Zadruga

Nema ništa Kačavendi od Prijepolja! Otkrila cimerkama kakvu pedalu je dobila od Janjuša (VIDEO)

Zadruga

Bacio sve karte na sto! Filip priznao da nije želeo da poljubi Teodoru, ona pronašla opravdanje za poniženje koje je doživela (VIDEO)