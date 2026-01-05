Sita je dobila bolesno dete i to joj je život promenilo: Aneli našla opravdanje za sestrino odbacivanje Nerija (VIDEO)

Au!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Mikija Dudića.

- Miki, pa i ti si isto rastao bez jednog roditelja - rekao je Mića.

- Meni je tatina druga žena nadoknadila to majčinstvo. Majka je imala estradni angažman, ali ja sam bio dobar đak i usmeravan sam na dobar pravac. Falila mi je majka, da više vremena provodimo zajedno, pa sam se sa 12 godina preselio kod nje - rekao je Miki.

- Ona nikad nije potencirala razgovore sa mnom - rekao je Nerio.

- ANeli, jesi li ti ovo primećivala? - pitao je Mića.

- Ne. Ja sam ostala sa pet gdina bez oca i očinska figura fali. Sita i brat su već bili stariji. Mi smo udahnuli punim plućima kad su se mama i tata razveli. Oni su uvek bili povezani i čuli su se zbog nas. Tata je uvek brinio o nama. Ponosno sam izgovarala da sam u centru Trebinja sa mamom i tatom. Sita nikad nije izgubila osećaj prema njemu i ja mislim da ona njega nekako najviše voli. Sita je dovila bolesno dete i to joj je život promenilo - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić