Pobegao sam od nje jer sam je voleo: Milan Stoičković priznao da je u Elitu ušao zbog bivše, Alibaba ga nagazio svim silama! (VIDEO)

Ne štedi nikoga!

U toku je ''Podela budžeta'' Asmina Durdžića, a on je naredni budžet dodelio Lepom Mići.

- Mićo, za tebe mali budžet jer je to naš odnos i sve sam ti rekao prošle nedelje. Nadam se da ćeš biti malo realniji ubuduće - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Milana Stoičkovića:

- Ne dopada mi se što si se povukao u Pab i ne izbijaš odande, ne znam da li je to zbog Sofije ili nešto - rekao je Alibaba.

- Ja sam jako živčan i mene je Stefan posavetovao da ne ulazim u konflikte i da ne gubim pare, ali u nekim momentima ne izdržim i zato sam se povukao - rekao je Milan.

- Ti kad si davao meni budžet dok si bio vođa, zamerio si mi što sam bio agresivan i što sam nasrtao na Uroša jer navodno ti nisi takav, a sad mi sam to priznaješ - rekao je Asmin.

- Ja vama svima želim sve najbolje u životu, ali ja imam svoju viziju i cilj u životu. Ne želim da uradim neke stvari zbog kojih ću se sutra kajati. Ja sam ovde ušao zbog Dragane, kako bi zaboravio tu devojku i nisam mogao da se sklonim od nje jer sam je voleo najviše na svetu - rekao je Milan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić