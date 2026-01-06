AKTUELNO

Zadruga

Pogled i ja se ukočila: Maja otkrila kako je upoznala svog idealnog muškarca, sve je bila sudbina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Misteriozna osoba joj pomutila um!

Maja Marinković poverila se Marku Janjuševiću Janjušu o subbinskom susretu sa njenim čovekom iz snova.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pušta jedan moj bivši dečko TV i vidim ja nešto što mi privuče pažnju, a ne znam o čemu se radi. Ostane meni to u glavi i đavo meni ne da mira. Raskinem ja sa tom budalom posle dva meseca, hvala Bogu. Odem ja na jedno mesto i vidim to ispred sebe. Pogled i ja se ukočila. Videla sam ja da je situacija ista... Pravila se ja ono moje, glumim, digla glavu, ali džaba kad je to meni interesantno. Uđem ja na Instagram i zahtev poruka i nisam znala da li da vratim, a bilo je kasno oko pola tri. Sudbina je da se to tako... Postojao je samo taj jedan problem, rekla sam ti - govorila je Maja.

- Koja slučajnost - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

