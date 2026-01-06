AKTUELNO

Zadruga

AKO ZBOG TOGA SA MNOM NE BUDE PRIČALA... Filip progovorio o opkladi sa Janjušem da više neće spavati sa Majom, pa se osvrnuo na Anitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Prvi gost voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića u novom izdanju enisije ''Radio amnezija'' bio je Dača Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, šta si nam pripremio? - upitao je Filip.

- Rečenica koju je Asmin rekao juče Jovani: Nisam mogao da uzmem dete zbog Stanije. To mnogima nije bilo jasno, pa je on rekao da ne bi ispala žrtva u narodu. Zorica je rekla: ''mala ne zna sa kim se zakačila''. Ono što mnogima nije bilo jasno, zbog čega je to Zorica Aniti. Maja se uvredila jer je Filip rekao Janjušu da nikada, ni pijan neće spavati sa njom. Ona je rekla da neće više komunicirati sa njima jer su je opkladom ponizili - rekao je Dača.

- Ako ne bude više sa mnom pričala, dobro. Ona ovde priča sa ljudima s kojima je na sudu, koji su je vređali. Ja nisam ništa loše rekao, ja sam rekao da više neću imati se*s sa njom. Nije za pohvalu to što smo uradili, bilo nam je lepo, ali nećemo više - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam video da je Anita nameštala Filipu pantalone, a sa Lukom je - kazao je Dača.

- Ja sam sve već rekao na tu temu. Ne vidim ništa loše - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavićemo uz šampanjac ako bude... Gastoz progovorio o bebi s Anđelom, posle ovoga fanovi neće mirno spavati! (VIDEO)

Zadruga

Ništa mu nije jasno: Filip nakon vrele noći sa Majom ne može da pronađe gaće, totalno se zbunio (VIDEO)

Zadruga

Samo oštro i precizno: Stanislav otkrio da li će nakon emisije otići sa Majom, pa progovorio o opkladi sa Đedovićem! (VIDEO)

Zadruga

'IGRA SE SA MNOM!' Darjan iskazao ljubomoru zbog Miljanine želje da joj Uroš bude kum! (VIDEO)

Zadruga

I Sandra i ona su trčale za mnom, ja sam sebe potcenio: Luka ne prestaje da flertuje sa Anitom, ogolio joj dušu o odnosu sa Aneli (VIDEO)

Zadruga

Ne znam šta on tebi zamera... Terza misli da Filip nema razlog da bude ljut na Luku (VIDEO)