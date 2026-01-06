AKO ZBOG TOGA SA MNOM NE BUDE PRIČALA... Filip progovorio o opkladi sa Janjušem da više neće spavati sa Majom, pa se osvrnuo na Anitu! (VIDEO)

Prvi gost voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića u novom izdanju enisije ''Radio amnezija'' bio je Dača Virijević.

- Dačo, šta si nam pripremio? - upitao je Filip.

- Rečenica koju je Asmin rekao juče Jovani: Nisam mogao da uzmem dete zbog Stanije. To mnogima nije bilo jasno, pa je on rekao da ne bi ispala žrtva u narodu. Zorica je rekla: ''mala ne zna sa kim se zakačila''. Ono što mnogima nije bilo jasno, zbog čega je to Zorica Aniti. Maja se uvredila jer je Filip rekao Janjušu da nikada, ni pijan neće spavati sa njom. Ona je rekla da neće više komunicirati sa njima jer su je opkladom ponizili - rekao je Dača.

- Ako ne bude više sa mnom pričala, dobro. Ona ovde priča sa ljudima s kojima je na sudu, koji su je vređali. Ja nisam ništa loše rekao, ja sam rekao da više neću imati se*s sa njom. Nije za pohvalu to što smo uradili, bilo nam je lepo, ali nećemo više - kazao je Filip.

- Ja sam video da je Anita nameštala Filipu pantalone, a sa Lukom je - kazao je Dača.

- Ja sam sve već rekao na tu temu. Ne vidim ništa loše - rekao je Filip.

Autor: S.Z.