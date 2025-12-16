I Sandra i ona su trčale za mnom, ja sam sebe potcenio: Luka ne prestaje da flertuje sa Anitom, ogolio joj dušu o odnosu sa Aneli (VIDEO)

Šok razgovor!

Luka Vujović legao je u svoj krevet u izolaciji, te je tako porazgovarao sa Anitom Stanojlović.

- Nije bitno ko mi je rekao, samo treba da znaš da ja uvek saznam ono što me zanima - rekla je Anita.

- Znači zanima te - rekao je Luka.

- Pa, da, što me ne bi zanimalo?! - rekla je Anita.

- Večeras mogu samo da... - rekao je Luka, a onda je stao, te je Anita počela da se smeje.

- Šta?! Pa reci - smeškala se Anita.

- Večeras mogu da napravim sr*nje samo da je izvređam kada mi bude prišla, zato i neću da pijem - rekao je Luka.

- Večeras idem da pijem, da se zaj*bavam - rekla je Anita.

- S kim ideš - pitao je Vujović.

- Idem sama, šta će mi bilo ko - rekla je Anita.

- Šta se smeješ?! Svaki dan kada pričamo ili nešto, stalno se nešto smeješ - rekao je Luka.

- Zato što, tvoje oči... Nisu tužne, ne znam, tvoj pogled mi je smešan, zanimljiv. Ne gledaš svakoga isto - rekla je Anita.

- Pa šta radim?! Ništa, normalno gledam - rekao je Luka.

- Ja ti ne verujem, ne znam...Ja mislim da si ti veran, ali kada stvarno voliš, mislim da nju nisi voleo - rekla je Anita.

- Voleo sam je, ali sam sebe potcenio, a nju precenio. I Sandra i ona su trčale za mnom - rekao je Luka.

- Ti njoj namerno teraš kontru samo da bi ona nešto uradila - rekla je Anita.

- Ona mene kada je prvi put izvređala napolju, ja sam joj rekao da pakuje stvari i da idem - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić