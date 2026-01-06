NOVO PREDVIĐANJE LEPOG MIĆA: Prognozirao dalji odnos Aneli i Asmina, uveren da nisu završili za sva vremena! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni gost voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića u novom izdanju enisije ''Radio amnezija'' bio je Lepi Mića.

- Šta misliš da će se promeniti i desiti u narednim mesecima u Eliti? - upitao je Bora.

- Kad sam rekao da će se Aneli i Asmin spojiti, svi su se smejali. Evo, ja sad kažem da će se opet spojiti, uveren sam u to. Da je među ovim parovima ovde vidim neku ljubav, ne vidim. Ovde samo vidim takmičere, jure se teme. Ljuvav se delima pokazuje, to je činjenica - kazao je Mića,

- Da je sad kraj rijalitija, za koga misliš da bi uzeo prva tri mest? - upitao je Filip.

- Aneli, Anđelo i Anita. Lično bih voleo da to bude Anđelo, iskreno - rekao je Mića.

Autor: S.Z.