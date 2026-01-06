AKTUELNO

Zadruga

NOVO PREDVIĐANJE LEPOG MIĆA: Prognozirao dalji odnos Aneli i Asmina, uveren da nisu završili za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Naredni gost voditeljskog para Bore Santane Filipa Đukića u novom izdanju enisije ''Radio amnezija'' bio je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš da će se promeniti i desiti u narednim mesecima u Eliti? - upitao je Bora.

- Kad sam rekao da će se Aneli i Asmin spojiti, svi su se smejali. Evo, ja sad kažem da će se opet spojiti, uveren sam u to. Da je među ovim parovima ovde vidim neku ljubav, ne vidim. Ovde samo vidim takmičere, jure se teme. Ljuvav se delima pokazuje, to je činjenica - kazao je Mića,

- Da je sad kraj rijalitija, za koga misliš da bi uzeo prva tri mest? - upitao je Filip.

- Aneli, Anđelo i Anita. Lično bih voleo da to bude Anđelo, iskreno - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

On je rešio da dobije šahovsku partiju: Tozla izanalizirao odnos Anđele i Gastoza, prognozirao dalji tok njihove veze! (VIDEO)

Domaći

ČASTIĆU IH AKO SE POMIRE I POSLATI ŠAMPANJAC: Bajo priznao da navija za zbližavanje Asmina i Aneli, svim srcem želi da se udalji od njegovog sina: KAD

Zadruga

OČIGLEDNO JE DA PATIŠ: Asmin uveren da Aneli priželjkuje pomirenje sa Lukom, udelio joj nekoliko saveta! (VIDEO)

Zadruga

OČEKIVALA JE DA ĆE SE POMIRITI SA MNOM: Asmin uveren da Aneli doživljava Luku kao REZERVU! (VIDEO)

Zadruga

VINUO JE U NEBESA: Luka dao sve od sebe da Aneli predstavi kao direktnu, pa indirektno pecnuo Lepog Miću! (VIDEO)

Zadruga

OČEKUJEM I SVADBU: Ivan uveren da će Milovan i Aleksandra po svaku cenu nastaviti svoj odnos, smatra da Anđela očajnički priželjkuje pomirenje sa Gast