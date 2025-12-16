OČIGLEDNO JE DA PATIŠ: Asmin uveren da Aneli priželjkuje pomirenje sa Lukom, udelio joj nekoliko saveta! (VIDEO)

Dao svoj sud!
Asmin Durdžić razgovarao je sa Aneli Ahmić, te je tom prilikom iskazao uverenje da ona nije istinski prebolela Luku Vujovića.
- Aneli, reci Luki da patiš i da te je sramota - rekao je Asmin.
- Ne patim, ne želim da se pomirim sa njim - kazala je Aneli.
- Aneli, očigledno je da patiš. Reci da si sve sa mnom uradila jer ti je on neke stvari uradio i da je to način na koji si želela da se osvetiš - kazao je Asmin.
- Ne znači mi on - rekla je Aneli, a u tom trenutku je Maja zapevala Asminu pesmu ''Glavni akteri'', te je on rešio da prekine razgovor.
