OČIGLEDNO JE DA PATIŠ: Asmin uveren da Aneli priželjkuje pomirenje sa Lukom, udelio joj nekoliko saveta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Asmin Durdžić razgovarao je sa Aneli Ahmić, te je tom prilikom iskazao uverenje da ona nije istinski prebolela Luku Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, reci Luki da patiš i da te je sramota - rekao je Asmin.

- Ne patim, ne želim da se pomirim sa njim - kazala je Aneli.

- Aneli, očigledno je da patiš. Reci da si sve sa mnom uradila jer ti je on neke stvari uradio i da je to način na koji si želela da se osvetiš - kazao je Asmin.

- Ne znači mi on - rekla je Aneli, a u tom trenutku je Maja zapevala Asminu pesmu ''Glavni akteri'', te je on rešio da prekine razgovor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

