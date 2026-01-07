Darko Tanasijević ponovo rešeta: Kačavenda na samom startu pala na najlakšem pitanju, a evo kako je prošao njen klan (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević krenuo je sa novom turom pitanja za takmičare Elite 9.

- Kačavenda, koliko minuta traje jedna fudbalska utakmica? - glasilo je pitanje na koje Milena nije tačno odgovorila.

- Janjuše, u filmu Hajde da se volimo glumi koja poznata pevačica? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.

- Vanja, koja evropska država ima oblik čizme? - glasilo je pitanje na koje je Vanja tačno odgovorila.

- Sofija ko je napisao tekst pesme "Crne kose"? - glasilo je pitanje na koje Sofija nije dala tačan odgovor.

- Saro, u kom selu se odvija serija "Vratiće se rode"? - glasilo je pitanje na koje je Sara nije dala tačan odgovor.

- Bebice, brat Emine Jahović je poznati? - glasilo je pitanje na koje nije dao tačan odgovor.

- Teodora, kako se zvao Necin pas? - glasilo je pitanje na koje je Teodora dala tačan odgovor.

- Luks, na koja dva kontinenta se prostire Turska? - glasilo je pitanje na koje je Luks dao tačan odgovor.

Autor: A.Anđić