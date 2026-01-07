AKTUELNO

Zadruga

Asmin i Karić oči u oči: Uroš pokušao da zapali vatru i izazove sukob, oni svojom reakcijom šokirali sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Nakon što je završeno čitanje čestitki, Stefan Karić se pozdravio sa Elitarima, a Asmin Durdžić je odmah iskoristio priliku da se obračuna sa njim.

- Ćao, ja sam Asmin. Bio sam dobar sa tvojim ocem, a tebe nisam ni poznavao. Da li sit i mene prozivao na storiju? - pitzao je Asmin.

- Rekao sam da mi se ne dopada tvoje učešće. Vređao si Aneli i ovog malog, to tako ne ide - rekao je Karić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste vređao - ubacio se Uroš.

- Zašto provociraš? - pitao je Asmin.

- Je l' treba sad da se pobijemo? - pitao je Karić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sevaju varnice: Matea i Zola oči u oči, konačno priznali zašto je pukla tikva! (VIDEO)

Zadruga

Upleo se u mnoge igre, ALI NIJE TOLIKO INTELIGENTAN! Dača i Asmin OČI U OČI, sukobili mišljenja i rekli sve što misle! (VIDEO)

Domaći

TAKMIČE SE! Asmin i Maja oči u oči, sasulu jedno drugom sve u lice (VIDEO)

Zadruga

Nemoj da se igraš sa mojim mozgom: Miljani pao mrak na oči, više ne može da trpi Asminovo ponašanje prema Aneli (VIDEO)

Domaći

OVO JE NACIJA ČEKALA! Stanislav i Miona konačno OČI U OČI - Bivši partneri obavili PRVI RAZGOVOR, sasuli jedno drugom sve u lice: Kačket sam našla por

Domaći

Ivan i Branka oči u oči nakon poljupca: Otvorili sve karte o svom odnosu, Marinković pobesneo! (VIDEO)