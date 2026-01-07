Asmin i Karić oči u oči: Uroš pokušao da zapali vatru i izazove sukob, oni svojom reakcijom šokirali sve (VIDEO)

Žestoko!

Nakon što je završeno čitanje čestitki, Stefan Karić se pozdravio sa Elitarima, a Asmin Durdžić je odmah iskoristio priliku da se obračuna sa njim.

- Ćao, ja sam Asmin. Bio sam dobar sa tvojim ocem, a tebe nisam ni poznavao. Da li sit i mene prozivao na storiju? - pitzao je Asmin.

- Rekao sam da mi se ne dopada tvoje učešće. Vređao si Aneli i ovog malog, to tako ne ide - rekao je Karić.

- Jeste vređao - ubacio se Uroš.

- Zašto provociraš? - pitao je Asmin.

- Je l' treba sad da se pobijemo? - pitao je Karić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić