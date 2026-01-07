Asmin i Karić oči u oči: Uroš pokušao da zapali vatru i izazove sukob, oni svojom reakcijom šokirali sve (VIDEO)

Žestoko!
Nakon što je završeno čitanje čestitki, Stefan Karić se pozdravio sa Elitarima, a Asmin Durdžić je odmah iskoristio priliku da se obračuna sa njim.
- Ćao, ja sam Asmin. Bio sam dobar sa tvojim ocem, a tebe nisam ni poznavao. Da li sit i mene prozivao na storiju? - pitzao je Asmin.
- Rekao sam da mi se ne dopada tvoje učešće. Vređao si Aneli i ovog malog, to tako ne ide - rekao je Karić.
- Jeste vređao - ubacio se Uroš.
- Zašto provociraš? - pitao je Asmin.
- Je l' treba sad da se pobijemo? - pitao je Karić.
Autor: A.Anđić