Prebledeo kao krpa: Đukiću na pomen potencijalne Majine trudnoće pozlilo, nećete verovati šta je rekao! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Kako te to može ukanaliti muškarac koji je toliko bio odvaljen od alkohola da ne zna ni s kim je bio, a ni gde se nalazio? - glasilo je pitanje.

- Ne može on mene da ukanali, mogu samo ja sama sebe. Nema šta meni neko da priča, ja sam sebe ukanalila i to je to. Niko nikog ne može na nešto da natera, a ja i kad popijem znam da radim ono što želim tako da ono - rekla je Maja.

- To što sam rekao: ''Ne znam gde sam se probudio'', to je bilo iz sprdnje čim sam oči otvorio, a posle sam se setio. Kada sam ustao i došao sebi, normalno da sam se prisetio nekih stvari. Znam da Maja ne misli stvarno da sam je ukanalio, već se šali. Šta god treba da istrpimo, istrpećemo - rekao je Filip.

- Šta ako se desi da je Maja trudna? - upitao je Milan.

- Neću da pričam sad o tome - rekao je Filip.

Autor: N.Panić