Aneli ugasila Luku za sva vremena: Pokušao da je napravi lopovom, ona ga kao nikad spustila! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako je Luka Vujović otkrio da Aneli Ahmić uzima njegove kačkete.

- Ovaj mali pingulić me optužuje da sam mu uzela kačket, a ja sam za Novu godinu dobila pet novih. On ima isti kačket. On misli da sam otišla u garderober i uzela njegov kačket. Prestani da pričaš o meni i prestani da me spominješ - rekla je Aneli.

NIKAD JAČA VREĐALICA: Bora Santana unakazio Vanju, pa odjavio Anastasiju jer se ugojila 25 kilograma: Ne blejim sa medvedima i bundevama! (VIDEO)

- Ja sam zamolio Nebu da pusti našu pesmu, a kako je puštena tako je i ona otrčala da traži. Ja znam kako je bilo i Aniti sam to odmah rekao. To je bila noć u kojoj se Anita gleda u ogledalu, a Anita dođe i stane ispred nje. Vrlo dobro znate da imam prelepu kosu i da zato nosim kačkete, napolju me je jedino terala da naručujem kačakete. Ona je namerno dala Filipu da nosi, a to je moj kačket - dodao je Luka.

- Ova budaletina mene ne može da me preboli - rekla je Aneli.

Aneli je nakon toga donela svoje kačkete i dokazala da ima isti kao Luka i da mu ništa nije uzimala.

- Evo, izvinjavam se... Onda je dobila pre dva dana - rekao je Luka.

Karambol u Eliti: Uroš i Mića žestoko zaratili zbog Aneli, Janjuš se obratio svim cimerkama i priznao da li će biti s nekom! (VIDEO)

- Aneli, da li si nosila Anitine farmerke? - pitala je voditeljka.

- Šta znam, Uroš mi je dao - odgovorila je ona.

