Nije sve idealno: Dragana saznala za nove probleme sa njenom porodicom, Matora progovorila o Kariću (VIDEO)

Sad je sve jasno!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredna koja je ugledala svoju podršku bila je Jovana Tomić Matora. Njoj su u posetu došle snajka i sestra.

- Sa tatom smo se čuli, plače. Rekao je da vas izljubim i pozdravim puno. Draganu mnogo voli. Čujem se sa tvojom setrom, puno su te pozdravili. Sa Sofijom sam se čula sinoć- rekla je Matorina sestra.

- Možeš li da kažeš Saneli da mi pošalje stvari od kuče? pitala je Dragana.

- Ne mogu neke stvari da ti objasnim. Više je do mene - rekla je Matorina sestra.

- Javite mi za maminu godišnjicu kad je. Biće za dvadesetak ljudi, tu su Kristina i Osman - rekla je Matora.

- Tu su oni, čujem se ja sa ljudima stalno - rekla je Matorina sestra.

- Ja sam samo rekla ako je tako da bi me povredilo - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić