Ženo bolesna, glumiš mi ovde zaljubljenost: Janjušu prekipelo zbog Kačavende, košarkaš šurovao sa Anom Ćurčić da je nasamare?! (VIDEO)

Drama u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević najavio je prvi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide svađu Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ja sam ustao da komentarišem Milicu i Aneli i ona je iz čista mira ubacila da sam rekao da mi je Milica pu*šila ku*ac. Ne znam koja je bila poenta svega toga, a to niko nikada nije čuo da sam ja rekao. Da li postoji jedna osoba koja je čula da sam to rekao Milici?! Ne mogu to da kažem, jer se to nije desilo - rekao je Janjuš.

- Rekao si da je od Nove godine totalno poludela - rekao je voditelj.

- Pa da, evo sada se smirila dva dana. Koja je poenta da si ti ubacila Milicu u priču Milice i Aneli?! - rekao je Janjuš.

- Ja sam se ubacila jer me iritira, na Elitoviziji da nije bila specifična situacija. Njihov razgovor je trajao, čekala sam momenat, šta je ona došla da jede ovde go*na?! Mene ona ne intresuje, ali ono što je izjavila za žene majke ovde u rijalitiju! Rekao je u nekoj raspravi i svađi...Ne mogu da razumem ovakvu reakciju, da te iznerviram, ali da se ti na taj način upališ. Ne može mene niko da uvredi, znam ko sam. On je rekao u Odabranima kao: "Ne treba da piješ, zovu te alkoholičarkom". Ja brinem sama o sebi - rekla je Kačavenda.

- Ti si namerno htela da me ubaciš, a nju da poniziš, jesi - rekao je Janjuš.

- Ne pali se bre, ja se vodim pitanjima?! Ja pitanja, care, ne dobijam - rekla je Milena.

- Da, ti se vodiš time, ti si učenik od Đedovića. Ti nisi gospođa, sada ću ti reći zašto. Polako, ženo bolesna! Glumiš mi ovde zaljubljenost u mene...Da je ustala i rekla: "Izvini, možda sam pogrešila" - rekao je Janjuš.

- Ma kome da se izvinjavam, nisam tebi uskočila s namerom, ko god da je bio tu, ja bih skočila...Ti si meni rekao da ću plakati do Uskrsa, a onda se nešto Zorica nadovezala - rekla je Kačavenda.

- Ti si Đedovićev pulen, a Vanja je tvoj - rekao je Janjuš.

- Kakve veze Đedović ima sa mnom?! Gde je on ovde četiri meseca?! - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić