Njegova sigurna luka: Terza nakon haosa sa Milicom Veličković pronašao utehu u Sofijinim zagrljajima i poljupcima (VIDEO)

Nije mu lako!

Borislav Terzić Terza danas je išao na krštenje svoje ćerke Barbare. Međutim, njegov odlazak u crkvu nije prošao glatko. Tamo je došlo do svađe između njega i njegove bivše verenice, Milice Veličković nakon čega je izbačen iz crkve.

Nakon haosa koji se dogodio tokom ceremonije, on se vratio u Belu kuću, te je svojim cimerima i svojoj devojci prepričao sve detalje događaja.

Kada su se strasti malo smirile, on je legao krevet sa svojom devojkom Sofijom Janićijević, pored koje je, po svemu sudeći pronašao utehu.

Autor: A.Anđić