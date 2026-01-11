Skoro je postala majka, pa što se družila sa LOŠOM?! Sofija jedva dočekala da potkači Milicu, Bebicu zanima SAMO JEDNO (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Počeću od Aneli. Da ne ponavljam naš odnos, ti i ja kako nam dođe, tako se i ponašamo jedna prema drugoj. Kada me uvrediš, ja ti vratim i obrnuto. Da se osvrnem na sukob tebe i Milice, ja nikada ne bih volela da se posvađam sa Milenom i Dačom, ali i kada bi se to desilo, nijednu lošu reč niko ne bi čuo od njih, zato meni nije jasno, zašto ako ona misli da si loša majka, a ona je skoro postala majka, družila sa tako lošom osobom i majkom?! Znala je kako ćeš ti da reaguješ na tu njenu rečenicu, namerno je to uradila da bi se pričalo o njoj. Anđelo i ja imamo odličan odnos, nisam znala da se vode ratovi oko tebe, ove velike majke koje ne žele da budu u rijalitiju jer ih je sramota, bore se za tvoju reč. Srbija ima sedam miliona stanovnika, ne kažem da tebi išta fali, ali da nisi jedini muškarac, a i nije ta osoba u rijalitiju. Intresantno mi je sve to, želim tu priču da čujem do kraja! Prema meni si odličan, kulturan i intresantan, imali smo normalne teme, nikada se nismo muvali kao što provlače. Pričali smo o putovanjima i poštovanju porodice koje ti imaš prema tvojoj, ja prema mojoj. Ostaviću tebe, poslaću Aneli - rekla je Sofija.

- Što se Anđela tiče, moj najveći blam u rijalitiju je sa Anđelom, kada smo čestitali rođendan Kristijanu Ronaldu. Bili smo zajedno u prvoj sezoni, dosta si sazreo kao čovek. Normalno je da se nećeš ponašati u kecu i u devetki, normalno je i da gledaš da ti ova sezona prođe što laganije. Ja mislim da sam sazreo, ali skapiram da kroz život idem srcem i ku*cem. Njegovo učešće me do sada podseća na prošlogodišnje od Mateje Matijevića, mislio sam da ću i ja tako, ali eto...Aneli mi je sve gotivnija, smorilo me je da te komentarišem. Maja je Beogradska verzija, ti si Sarajevska, kao žene. Deluješ mi nekada kad ideš kroz kuće, kao da tražiš svađu, a nekada mi deluje kao da te boli uvo za sve. Ostavljam Anđela, šaljem Aneli - rekao je Đukić.

- Što se tiče Anđela, on je jedini koga smatram prijateljem, što je potvrdila i čestitka porodice moje koju si dobio, evo za četiri godine, ti si jedini koji je dobio. Ti si meni od poverenja, znam da mogu da ti kažem šta god i da to nećeš iskoristiti u nekoj svađi ili za rijaliti. Mislim da ti je ovo najbolja sezona do sada, ja mislim da si vrlo direktan, kažeš šta misliš, pa sada da li oni shvate ili ne, to je njihov problem. Kako je ovo Anđelu najbolja, njoj je ovo najgora sezona. Ponižavana je, osporavana, ponižavala je i ona bivše partnere, tako da ne mislim da je različita od njih bivših. Nešto što me najviše zanima jeste zašto Asmin želi da joj uzme starateljstvo i da da bratu ili ocu...Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić