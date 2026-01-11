Neće da joj ćuti! Aneli iskulirala Asminovo pominjanje Nore, bacila fokus na izdaju Ivana Marinkovića, Durdžić skočio: Samo si izdala Noru (VIDEO)

Morao da skoči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću i Aneli Ahmić, kako bi izneli svoj sud o nominacijama.

- Nikad gore nominacije, ovi ljudi pričaju kako sam izdala svoje prijatelje. Nijednom nisam uvredila Ivana, ljudi su kao papagaji. Jedan kaže nešto, oni svi ponavljaju isto. Ja nisam izdala Ivana ni na jedan način - rekla je Aneli.

- Pazi ti ovo, njoj su bitni Ivan i Anđelo, a ne komentar da dete slavi treći rođendan bez roditelja - skočio je Asmin.

- Nećeš uspeti! Ovde svako pripisuje Nerija meni, on me svaki put šalje u izolaciju, juče smo videli kako je počeo da blati našu kuću, bezobraznik jedan mali...Večeras sam videla, ne da nemam prijatelje, nego da nemam drugare uopšte. Nastaviću da provodim vreme tamo gde se smejem, jer ako se meni meri ovde da sam ja nekoga izdala to što ja sedim i pričam, neka se meri - rekla je Aneli.

- Samo si izdala Noru - rekao je Asmin.

- Hvala na lepim rečima. Za razliku od onih koji pričaju da sam proračunat, ja iznosim svoje mišljenje, samo je poenta da li neko skapira. Ne moram da uvredim nekoga da bih svoje mišljenje izneo. Ja se nisam družio i lizao sa onima s kojima sam bio u najvećim sukobima. Ništa me od nje (Anita) neće razočarati, jer je ona mene 10 meseci blatila, pljuvala i sve najgore pričala o meni, a sve je radila to zbog tiktoka, da i dalje ima tu podršku i govorila da sam ja njen život uništio. Ja sam samo video stvari koje nisu bile ovde i nisam video budućnost sa njom, ja je nisam varao, nisam je tukao i ni na jedan način je nisam uništavao, dok se ona trudila da mi se us*re u život - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić