AKTUELNO

Zadruga

Neće da joj ćuti! Aneli iskulirala Asminovo pominjanje Nore, bacila fokus na izdaju Ivana Marinkovića, Durdžić skočio: Samo si izdala Noru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Morao da skoči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću i Aneli Ahmić, kako bi izneli svoj sud o nominacijama.

- Nikad gore nominacije, ovi ljudi pričaju kako sam izdala svoje prijatelje. Nijednom nisam uvredila Ivana, ljudi su kao papagaji. Jedan kaže nešto, oni svi ponavljaju isto. Ja nisam izdala Ivana ni na jedan način - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pazi ti ovo, njoj su bitni Ivan i Anđelo, a ne komentar da dete slavi treći rođendan bez roditelja - skočio je Asmin.

- Nećeš uspeti! Ovde svako pripisuje Nerija meni, on me svaki put šalje u izolaciju, juče smo videli kako je počeo da blati našu kuću, bezobraznik jedan mali...Večeras sam videla, ne da nemam prijatelje, nego da nemam drugare uopšte. Nastaviću da provodim vreme tamo gde se smejem, jer ako se meni meri ovde da sam ja nekoga izdala to što ja sedim i pričam, neka se meri - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo si izdala Noru - rekao je Asmin.

- Hvala na lepim rečima. Za razliku od onih koji pričaju da sam proračunat, ja iznosim svoje mišljenje, samo je poenta da li neko skapira. Ne moram da uvredim nekoga da bih svoje mišljenje izneo. Ja se nisam družio i lizao sa onima s kojima sam bio u najvećim sukobima. Ništa me od nje (Anita) neće razočarati, jer je ona mene 10 meseci blatila, pljuvala i sve najgore pričala o meni, a sve je radila to zbog tiktoka, da i dalje ima tu podršku i govorila da sam ja njen život uništio. Ja sam samo video stvari koje nisu bile ovde i nisam video budućnost sa njom, ja je nisam varao, nisam je tukao i ni na jedan način je nisam uništavao, dok se ona trudila da mi se us*re u život - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Društvo

MUŠKARAC SKOČIO S PANČEVCA, A ZA NJIM KRENULA I ŽENA! Sprečene dve tragedije u istom danu! Renato Grbić otkrio detalje: Žena je došla sa namerom da sk

Zadruga

Zagrljaj leči sve! Toša utešio uplakanu Aneli, ona jeca u suzama (VIDEO)

Zadruga

KOD NJEGA NEMA PAUZE! Luka brzinom svetlosti otišao da OGOVARA Boginju, vergla li vergla! (VIDEO)

Domaći

Asmine, nikakav si muškarac! Mustafa Durdžić strahuje od pomirenja Aneli i svog sina, ovo nikako neće podržati (VIDEO)

Farma

Očitao joj lekciju: Lakić pomogao Dušici da shvati u čemu greši, pa joj dao savet kako da se bori sa sukobima sa farmerima (VIDEO)

Domaći

ŠOK: Milica iskulirala Terzu nakon što je prišao da joj se javi, poručila da neće biti krštenja (VIDEO)