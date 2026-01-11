Izgubila se sramota: Zorica i Pečenica se osamili, pa porazgovarali o životu i kafanama! (VIDEO)

Razvezali jezike!

Zorica Marković i Ilija Pečenica osamili su se u pušionici dok su njihovi cimeri spavali, a tom prilikom su popričali o životu i sramoti koja se izgubila među ljudima, ali su se prisetili i kafana.

- Ja kad odem kod mojih, još uvek važi ko će šta reći i tako dalje - rekla je Zorica.

- Izgubila se sramota, a sramota je zdrava - rekao je Pečenica.

- Sad sramote nema - rekla je Zorica.

- Sećam se nekad skupljamo pare, pa odemo u Lepezu - rekao je Pečenica.

- Nikada nije bio neki problem, nije što je moje, ali stvarno - rekla je Zorica.

Autor: N.Panić