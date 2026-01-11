AKTUELNO

Zadruga

Izgubila se sramota: Zorica i Pečenica se osamili, pa porazgovarali o životu i kafanama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezali jezike!

Zorica Marković i Ilija Pečenica osamili su se u pušionici dok su njihovi cimeri spavali, a tom prilikom su popričali o životu i sramoti koja se izgubila među ljudima, ali su se prisetili i kafana.

pročitajte još

Promenila ploču! Skandal: Zorica oprostila Anđelu sve uvrede na račun njenih sinova, Mića sasuo Aneli sve u lice: Moraš da uzmeš život u svoje ruke (V

- Ja kad odem kod mojih, još uvek važi ko će šta reći i tako dalje - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izgubila se sramota, a sramota je zdrava - rekao je Pečenica.

- Sad sramote nema - rekla je Zorica.

pročitajte još

TAKO SE TO RADI: Matora, Ivan, Dragana i Pečenica digli studio na noge, komentari podrške pljušte, Đedović pohvalio bivšu kumu (VIDEO)

- Sećam se nekad skupljamo pare, pa odemo u Lepezu - rekao je Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikada nije bio neki problem, nije što je moje, ali stvarno - rekla je Zorica.

pročitajte još

Kakav blam! Zorica ne zna gde živi Deda Mraz, ali zato zna Kačavendino devojačko prezime (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'PONAŠA SE SUMANUTO!' Đedović i Kačavenda se osamili u kuhinji, pa do detalja analizirali situaciju između Aneli i Janjuša! (VIDEO)

Zadruga

Tu je Terza, drpa se sa Anđelom, a umire za Asminom: Zorica i Ivan zajedničkim snagama urnisali Minu! (VIDEO)

Zadruga

Taki joj je dao zeleno svetlo: Bora i Boginja žestoko opleli po Maji i Filipu! (VIDEO)

Zadruga

Porodica me ispratila ovde: Dragana zapušila sta svima koji su munjali u vezu nje i Matore! Luka progovorio o svom životu pre i posle zatvore: Imao sa

Zadruga

Besni na cimere: Anita i Luka osudili takmičare koji ih osuđuju jer nakon 20 dana veze planiraju decu! (VIDEO)

Zadruga

Trač partija kakvu niste do sad čuli: Odabrani se okupili u dnevnoj sobi, pa prečešljali sve goruće teme! (VIDEO)