AKTUELNO

Zadruga

Janjuš doživeo slom živaca: Urliče na sav glas jer sam mora da pere veš, Maja i Kačavenda dolivaju ulje na vatru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urnebesno!

Marko Janjušević Janjuš doživeo je slom živaca jer sam mora da pere veš na ruke, a Maja Marinković i Milena Kačavenda su ga dodatno provocirale.

pročitajte još

Karleuša digla Elitu na noge: Maja Marinković u izazovnom izdanju zatresla obline! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Žena je sve oprala, a ti si nezahvan - rekla je Maja.

- Ja sušio, ja cedio, a ona samo potopila. Da li vidiš da sam nervozan? Ti mene napinješ, a ceo dan imamo slobodan - govorio je Janjuš.

- Samo sam rekla da isprazniš kutiju da potopim novi veš. Moj kum kupio mašinu ima YouTube na njoj, ekran kao na autu, a ja perem na ruke i sušim na garnišni - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Marko Janjušević Janjuš

POVEZANE VESTI

Zadruga

Emotivni slom Aneli Ahmić: Plače i urliče na sav glas, Luka je unakazio! (VIDEO)

Domaći

Nisam znao da mu pereš veš: Terza doživeo pomračenje zbog Alibabe i Mine! Sve više sumnja da im služi kao paravan, urliče na sav glas (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaju da rešetaju! Luka izneo sav PRALJ VEŠ iz Anelinog života, Asmin doliva ulje na vatru: Znam da si u hotelu... (VIDEO)

Zadruga

Janjuš se žalio Toši da mu Kačavenda PRAVI ROGOVE, a onda pohvalio OVU UČESNICU: Ima dobre grudi! (VIDEO)

Zadruga

'DOŽIVEO SAM EREKCIJU NA LEKARSKOM PREGLEDU!' Majčica PROPAO u zemlju od BLAMA zbog nezgode kod doktorke, Maja otkrila detalje LAŽNOG venčanja: Zvali

Zadruga

'LAGAO SAM DA SAM FUDBALER!' Lepi Mića ispričao svoje najveće BLAMOVE iz mladosti, Maja napravila opšti haos u bolnici: Janjuš me je VARAO sa medicins