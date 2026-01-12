Bez dlake na jeziku! Maja progovorila o odnosu sa Đukićem, otkrila šta joj najviše smeta (VIDEO)

Iskrena!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Maje Marinković i Filipa Đukića, voditelj Darko Tanasijević ugostio je u Šiša baru Maju, te je tako sa njom porazgovarao o najaktuelnijim dešavanjima.

- Kako preživljavaš sve ove komentare vezano za tebe i Filipa, veća se o vašem odnosu, kakav je odnos, da li je trebalo ili nije trebalo - pitao je Darko.

- Ne komentarišu 50 odsto kako bi trebali, ućutali su, ja nemam problem da mene neko iskomentariše. Ja prva komentarišem, bilo bi bezveze da kažem: "Šta vi mene komentarišete", s obzirom na ono što se desilo. Iskreno, štede me, imam ja kredita od starih učesnika. Postoji mali skup ljudi koji kada komentarišu pokušavaju da ponize i uvrede, e, to ne dozvoljavam - rekla je Maja.

- Je l' misliš da mu drugi ljudi pune glavu s tobom - pitao je Darko.

- Jao, Maja luda i kopa oči, a oni i dalje ludi za Majom. Ako sam tako loša, kako oni završe sa mnom?! Što se Filipa tiče, kaže on: "Odzvanja mi u ušima kada je Janjuš rekao što njega ne tučeš, a mene si tukla". Moje mišljenje je da ima, ne mogu da kažem strah, zna on kakva sam ja u vezi, teška sam. Osećam se ja malo loše, znaš zbog čega?! Nisam ja to sa njim uradila tek tako, kao dunulo mi i eto, desilo se i napolju. Naravno da postoji strast, privlačnost, hemija, dopadanje, to se tako i desilo, ali kada pogledaš dešavanja prethodna, uvek smo završavali zajedno. Očekivala sam da bude konkretniji kada su odgovori u pitanju. Mi smo slobodni ljudi. Kao da su me čekali samo da se okliznem i spotaknem. I kada napravim nešto što nije za pohvalu i kako treba, ja stojim iza toga - rekla je Marinkovićeva.

- Da li misliš da te je Filip stavio u koš sa svim devojkama ili ti pokazuje ponašanjem da mu ti nisi ista - pitao je Darko.

- Pričao je on uvek da je sa mnom imao najbolju energiju. Malo sam se ja odaljila, jer je to sada tako, jer je sveže, pa se osećam neprijatno...Volela bih kada prođe malo vremena, da se naš odnos iskristališe i bude drugarski - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić