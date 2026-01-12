Jedina si stala uz mene i tražila da se OSUDI! Jovana advokatica digla Maju u nebesa, a onda posavetovala Terzu šta da radi sa Comarom! (VIDEO)

Ima samo komplimente za nju.

Naredni srednji budžet Jovana advokatica dala je Maji Marinković.

- Ne mogu da kažem da se družimo, ali imamo izuzetno korektan odnos, ti si bila tu pored Terze kad je meni bilo teško, ja to ne mogu da zaboravim. Ja sam se tad sa dušom delila, smršala sam, mnogo ti hvala. Kad mi je Asmin sve ono izgovarao, neki su se pitali da li je trebalo ili nije trebalo, a ti i Uroš ste jedini koji su ustali i tražili da se to osudi. Ja ti to neću zaboraviti. Ja nemam šta da ti zamerim, ti to nosiš. Oni se boje Maje Marinković, a ja se bojim samo Boga, ja nemam fejk odnose, i fejks svađe. Ne mogu da te pljujem za nešto što sam ja radila pre tebe. Ne sviđa mi se što kažeš za "beton ligu", one su bile u odnosu sa Filipom, ali ne biste trebale da vređate jedna drugu - rekla je Jovana.

- Mali za gospodina Rankovića, ja sam se smejala dva dana kad sam čula tvoju prvu psovku, mnogo mi bilo smešno, jer prosto imaš taj oklop koji daje nešto drugo. Ti si lepo vaspitan momak, imam lepo mišljenje o tebi, mnogo me podsećaš na mog Lazara - navela je advokatica.

- Veliki budžet za Terzu, ti si ekstremno socijalizovan, bravo za tvoje roditelje kakvu su ličnost napravili od tebe. Jako mi je žao kad plačeš, ako si loš partner niko ne može da ti ospori da si dobar ili loš otac, to treba da određuju institucije. Ja ti predlažem da u postupak za utvrđivanje očinstva uđeš odmah, suludo je da se ti kao otac ucenjuješ. Nikad mi nije palo na pamet da tužim oca mog deteta - rekla je Jovana.

- Meni je najžalije, voleo bih da se što pre završi ova tema. Ne znam kako će funkcionisati naš odnos nadalje, ne bih voleo da mi se rijaliti svodi na komentarisanje mog deteta, krštenja i Milice. Ja ne mogu da je branim od ljudi ovde ako ona blati nekog, ljudi su kivni, besni i poniženi, a dete neću dozvoliti da mi niko vređa - rekao je Terza.

Autor: R.L.