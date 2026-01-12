Stavi ga sa mnom, da ga vratim na pravi put: Jovana šuruje sa Urošem oko izolacije, rešili da smeste ovom takmičaru! (VIDEO)

Odala samu sebe!
U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Sari Stojanović.
- Vređaj još Milana - rekao je Uroš.
- On ide na izolaciju - rekla je Jovana.
- Stavi ga sa mnom da ga vratim na pravi put - rekao je Uroš.
- Saro, ti si maloumna osoba, ali s druge strane mislim da postoje mnogo gore reakcije ovih ljudi i da se samo ti osuđuješ. Bile smo dobre sve dok nisi postala bezobrazna prema meni, ali ne zameram ti ništa osim način na koji ponižavaš samu sebe kao ženu - rekla je Jovana.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić