Plaši se da prizna istinu? Aneli u šiframa ispitala Daču o Asminu, nastala totalna zbrka u njenoj glavi (VIDEO)

Zbunila i samu sebe!

Aneli Ahmić i Dačo Virijević osamili su se u hotelu, te su svoj razgovor poveli u šiframa. NJihov razgovor slutio je na to da se govori o Asminu Durdžiću.

- Kad sam pitala ono pitanje tebe, ne mogu ti sad reći - rekla je Aneli.

- Dođi kod mene - rekao je Dačo.

- Neću da govorim svoje mišljenje - rekla je Aneli.

- Ja ću ti reći svoje ako ti meni kažeš šta je u pitanju - rekao je Dačo.

- Pa danas si rekao to mišljenje - rekala je Aneli.

- I ti misliš tako? - pitao je Dačo.

- Da. Joj, ne mislim tako, ti ćeš sad to iskoristiti - rekla je Aneli.

- Neću iskoristiti - rekla je Aneli.

- Jesi li ti meni rekao danas da misliš i sa druge strane? - pitao je Dačo.

- Da. Ti ne misliš tako? - pitao je Dačo.

- Mislim, mislim - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić