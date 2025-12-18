Plaši se da prizna istinu? Aneli u šiframa ispitala Daču o Asminu, nastala totalna zbrka u njenoj glavi (VIDEO)

Zbunila i samu sebe!
Aneli Ahmić i Dačo Virijević osamili su se u hotelu, te su svoj razgovor poveli u šiframa. NJihov razgovor slutio je na to da se govori o Asminu Durdžiću.
- Kad sam pitala ono pitanje tebe, ne mogu ti sad reći - rekla je Aneli.
- Dođi kod mene - rekao je Dačo.
- Neću da govorim svoje mišljenje - rekla je Aneli.
- Ja ću ti reći svoje ako ti meni kažeš šta je u pitanju - rekao je Dačo.
- Pa danas si rekao to mišljenje - rekala je Aneli.
- I ti misliš tako? - pitao je Dačo.
- Da. Joj, ne mislim tako, ti ćeš sad to iskoristiti - rekla je Aneli.
- Neću iskoristiti - rekla je Aneli.
- Jesi li ti meni rekao danas da misliš i sa druge strane? - pitao je Dačo.
- Da. Ti ne misliš tako? - pitao je Dačo.
- Mislim, mislim - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić