Tražio mi je broj i hteo je da me pokupi ispred Pinka: Anita do detalja prepričala flert sa Karićem, misli da je Matora ipak U PRAVU (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj Milan Milošević nakon Jovane Tomić Matore, dao je reč Aniti Stanojlović, kako bi prokomentarisala Stefana Karića i progovorila o njihovom dopisivanju i muvanju.

- Rekla si da je to jedno obično smeće, on je rekao Matoroj da je istina, ali da je rekao da je to radio zbog Đedovića. Kako ti to komentarišeš - pitao je Milan.

- Rekla sam da je smeće, s obzirom da su on i Stefan prijatelji, neću ga vređati. S obzirom da sam rekla da smo se dopisivali i da ljudi znaju da nisam htela da uđem i da gazim Anđela, mislila sam da se nećemo svađati, da smo bili ovakvi ili onakvi, želela sam na taj način da stanem na njegovu stranu i dokažem da su i drugi prijatelji loši. Ja sam bila sa Lukom Majčicom na tiktoku, on kaže: "Hajde da igramo u četvoro", odjednom se pojavljuje Ana i pojavljuje se Stefan. Ja nisam dobra ni sa Anom, nisam ni sa Stefanom i kako smo upalili meč, Stefan je bio u timu sa mnom, on je najnormalnije pričao sa mnom. Nisam imala nešto ni interneta kako treba, ušla sam posle par sati na tiktok i vidim da me je Stefan zapratio i vidim u inboksu da mi maše, kao "zdravo". Ja kažem Tamari: "Vidim ovog što mi maše" i ja sam ga zapratila i sada ću namerno i da uzvratim. On je počeo tu da piše, odmah sam rekla i Đedoviću i poslala mu skrinšotove i rekla: "Vidi ovu budalu, sada ću da ga navučem". Đedović je znao za svaku poruku, za svaki poziv. Ja sam mu dala broj, rekao mi je nešto kao: "Daj mi broj da se ne dopisujemo ovde", namerno sam, htela sam da se dopisujem. Nešto me je muvao, bila sam na Pinku, on kaže: "Hajde da te pokupim", ja sam rekla: "Ne pada mi na pamet, da neko slika", ja zvala Tamaru. Pitala sam ga: "Je l' tebi nije glupo jer sam bila sa tvojom najboljom drugaricom, da ti meni pišeš", on je rekao kao: "Ne, ona ima drugu devojku". Posle sam ga kulirala, on je počeo da šalje upitnike i da zove. U jedan, dva noću on zove i kao: "Mogli smo da idemo da jedemo" - rekla je Anita.

- Kako ti je delovao kada je došao ovde u kući Odabranih - pitao je voditelj.

- Ja nisam ni htela da se svađam, kada me je Ana pozvala, rekla sam isto ono što sam i ovde. Nijednom nismo spomenuli Đedovića, nismo on i ja kućni prijatelji da bi se on svetio Đedoviću preko mene. Sve mu je to samo izgovor - rekla je Anita.

- I meni je isto rekao za Đedovića. Ne postoji nigde da smo pisali o Đedoviću, stvarno ne postoji, nismo spomenuli Marka - dodala je Sofija.

- Kako komentarišeš to što kaže da se vidi da tebe Matora i dalje voli - pitao je Milan.

- Naravno da je u pravu, moja najbolja drugarica ne može da ima tu relaciju sa mojim bivšim dečkom. Ona ga već dugo izdvaja da su dobri prijatelji - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić