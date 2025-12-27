Sviđa mi se kakav je otac, čak iako zatrudnim... Anita progovorila o ljubavi sa Lukom, cveta poput ruže, pa priznala: Nije mi dao povoda za bilo čim, verujem mu (VIDEO)

Iskrena do koske!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović, kako bi progovorila o odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega ljudi imaju toliku potrebu da sabotiraju tvoju i Lukinu vezu - pitao je Darko.

- Ne znam, verovatno ljudi ne vole kada je nešto lepo, prvo fizički, drugo, zato što sam pobednica, Luka je neko ko se istakao, znaju da nas ljudi podržavaju, što mene, što njega, što nas dvoje - rekla je Anita.

- U utorak ste se prisećali ti i Luka svihi vaših flertova, čak ste spominjali i to praćenje na instagramu. Kada je on počeo da ti se sviđa - pitao je Darko.

- Zapao mi je za oko kada je ulazio prvi put ovde, tada sam gledala njegov ulazak. Mislila sam da je zauzet jer sam videla da ima dete, ali sam onda gledala osmicu i videla sam da je slobodan. On nije verovao kada sam to rekla, onda kada smo se upoznali ovde na superfinalnoj žurci, meni je bilo zanimljivo da me zapraćuje, a ja sam sa njegovom devojkom u katastrofalnim odnosima - rekla je Anita.

- Često komentarišete da vam Aneli stalno nešto dobacuje, da li misliš da Aneli i dalje voli Luku ili je samo sujetna - pitao je Darko.

- Ne mislim da ima emocije, ja mislim da ona njega ne može očima da gleda, tako da mislim da radi ženska sujeta, to je najveći problem, nikakva emocija, nikada nije ni postojala...Kada bi priznao da mu se sviđam, ispalo bi da se folirao, ja ne mislim da se folirao, kada mu se sve dešavalo, gledao je na nešto bolje i lepše - rekla je Anita.

- Rekla si da Luka ne može da se poredi ni sa jednim tvojim bivšim, po čemu se razlikuje - pitao je Darko.

- Za sada ne može, jako je posvećen i pažljiv, drugačije gleda na porodicu, na mene, ja imam dete, kada se osvrnem na neke druge stvari, strast, energija i hemija, sve mi je drugačije sa njim. Meni se on izdvaja od svakoga...Mislim da vidim sebe pored njega na duže, jer mi se sviđa kakav je otac i kakav mu je odnos prema bivšoj supruzi, čak i kada bih ostala trudna, mislim da ne bih imala problem sa njim oko toga - rekla je Anita.

- S čije strane osećaš tu netrpeljivost u najvećoj meri i da li misliš da neki pričaju pozitivno da vas ne bi izdigli tako što vas blate - pitao je Darko.

- Janjuš, Ivan, Aneli, ne znam ko je tu još, Miljana...Ima ih dosta, pa 90 odsto njih komentariše negativno - rekla je Anita.

- Zbog čega mnogi smatraju da foliraš da imaš dobar odnos sa Majom, jer joj ćutiš na provokacije - pitao je Darko.

- Ja ne foliram, ja kada osetim potrebu da se suprotstavim Maji, suprotstaviću se. Ja kada sam osetila da me provocira, ja joj kažem, kao što jesam ranije, a sada ne osećam ništa loše sa njene strane - rekla je Anita.

- Mnogima je čudno to što stalno okrivljuješ Aneli da je ta koja vas provocira, a Anđela pravdaš i govoriš da to ne radi - rekao je Darko.

- Zato što njega poznajem, osetim kada on želi da pecne ili isprovocira, sada mislim da to ne radi. Ja sam čula na klipu da on nije komentarisao, već je Aneli. Bio je sinoć sarkastičan i ironičan, ali ne zbog mene i Luke, nego je neko nešto dobacio. Stvarno ne osećam da pecka i provocira, ne vidim potrebu zašto bi to sada radio...Mislim da sam jako kvalitetnija osoba od nje, znam da budem lojalna i verna, muškarac pored mene nema potrebu da gleda u druge žene i da bude nezadovoljan - rekla je Anita.

- Zbog čega smatraš da si kvalitetnija od Aneli - pitao je Darko.

- Kao osoba, imam više dobrih strana, što i Luka kaže, ne mogu da se poredim sa Aneli...On može da radi šta hoće, nek nosi naočare, nek se druži šta hoće, ne osećam nikakvu ljubomoru, a znate kakva sam kada osetim ljubomoru. Nije mi dao povoda za bilo šta, verujem mu, vidim kako me gleda. Kada je bilo tih par situacija oko slikanja, kofera, ja sam ga pitala, malo sam se nadurila - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić