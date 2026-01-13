AKTUELNO

Ličio mi je na Božić patuljka, on je jedna pi*ka: Asmin izvređao Karića kao nikada, Dača sve raskrinkao: On je spojio Sofi i Luku, pa je zvao da dođe kod nje (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao posetu Stefana Karića za Božić.

- Matora je tu sto odsto u pravu, ne radi se to o Aniti ili bilo kome, ako si joj drug, ne možeš da pišeš bivšoj devojci svoje drugarice. Onda je on zaljubljen u Đedovića?! Ja razumem Terzu, ima taj stav, možda ga voli, ali čim je on slao Sofiji srce ili vatrice, to je muvanje i to je to. Stefan kada je ušao kao Božić Bata, ličio mi je na Božić patuljka. Ja sam imao sukob sa Osmanom zbog Marka Đedovića, to smo Osman i ja izgladili. Vidiš da je Stefan pi*ka, kada izađem, neka mi to kaže u lice. Stefan je ljubomoran na mene još od sedmice, nikada nije hteo da komentariše Aneli i ja - rekao je Durdžić.

- Došao kao gospodin, zgazio te je jednom rečenicom - skočila je Aneli.

- On je došao da ponizi svoje najbolje prijatelje, on je pod jedan ponizio Aneli Ahmić, pa je ponizio i Luku...Trebao je da kaže: "Vi ste mene s njom povezivali, to nije istina". Rekla mi je Stanija da je pisao njoj. On po meni nije ispao mi muškarac, a ni Luka nije bio normalan - rekao je Asmin.

- Umislio je da je Božić Bata, došao je kao prepodobni Sveti Stefan. Ako si ti povezivan sa Aneli, gde ti je Luka drug, sa Anitom, gde ti je Matora drug...Poenta je da je Stefan pisao Sofi kada je ona bila u vezi sa njegovim kućnim prijateljem. Ja to nisam znao, kada je meni Sofi pokazala da su nestajuće poruke, ispod je bilo: "Zašto ne spavkaš? Je l' treba da dođem da te pokupim?"...Moram da budem realan, ona je njemu napisala: "Najbolje bi bilo da mi ne pišeš kad si pijan, grešiš mnogo", on joj napiše: "U redu je" i sutradan opet. Ako je povezivan sa Aneli, sa Sofijom i Anitom, to su devojke njegovih prijatelja. On ništa nije demantovao što se tiče Aneli. Aneli je strahovala od onoga što Đedović zna i strahovala je od njegovog ulaska, pitala me je: "Šta ti znaš o tome?". Kada je Stanija došla, ona tada nije imala tremu, nego je sada imala ispred Đedovića, jer se usr*la šta to Đedović može da kaže. A ovaj trči oko Karića kao kučence - rekao je Dača.

- Kačavenda, je l' ti misliš da je Stefan hteo da bude intiman sa Sofijom - pitao je Milan.

- Da - rekla je Kačavenda.

- E, pa to je onda njen blam ako mu je posle svega toga pružila ruku, pošto mu je pružila ruku. Blatite ga ovde, pi*ate sami po sebi, kada je došao ovde, ćutali ste mu - rekao je Terza.

- Kad si se je*ala u vili, bilo ti je dobro, a?! Što si se uplašila Đedovića?! Smeješ se, ćuti bolje pizd*rino jedna - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić

