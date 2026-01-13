Treba da te vežu, da vrištiš! Boginja i Bora nastavili JEZIVU SVAĐU, uvrede pljušte sa obe strane! (VIDEO)

Ne smiruju se.
Bora Santana ušao je u kuću "Odabranih" u potrazi za svojim omekšivačem, pa je naleteo na Boginju, koja se naljutila što nju pita da li ga je pokrala.
- Tebe ljudi znaju po psovanju tuđih roditelja, kad te ljudi vide na ulici ima da te pljunu - rekla je Boginja.
Bora joj je zamerio što mu nije dala da sedne pored Filipa Đukića, a ona mu je odbrusila.
- Šta tebe briga - vikala je Boginja.
- Ni tebe neće Filip, šta ga juriš - pitao je Bora.
- Treba da te stave u kliniku, da te vežu i da vrištiš tamo - navela je Boginja.
- Tebe ću da pljujem svaki dan - rekao je Bora.
- Sve ću da ti pokradem - zapretila je Boginja.
Autor: R.L.