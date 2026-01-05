Sad kapiram nju: Anita shvatila da je Aneli za sve u pravu i da Luka u partnerkama budi najgore! Najavila mu pakao! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Anita Stanojlović tokom rasprave sa Lukom Vujovićem shvatila je da je Aneli Ahmić za sve bila u pravu i da on budi najgore u svojim partnerkama.

- Ti ideš i tražiš potvrde od drugih ljudi. Tebi su kao bez pitanja rekli? Ti si mi rekao da ću da letim iz kreveta. Ovo ti nije prvi put da mi tako kažeš - govorila je Anita.

- Okej, loš sam - dodao je Luka.

- Pa promeni to. Ja sad kapiram nju što je imala reakcije jer ti tražiš ove reakcije i voliš ovo. Zato je ona lomila. Nemoj da ti pokažem kakva sam ja - pričala je Anita.

- Pretiš? Ja sa takvom osobom ne bih bio - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić