AKTUELNO

Zadruga

Sad kapiram nju: Anita shvatila da je Aneli za sve u pravu i da Luka u partnerkama budi najgore! Najavila mu pakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne smiruju se!

Anita Stanojlović tokom rasprave sa Lukom Vujovićem shvatila je da je Aneli Ahmić za sve bila u pravu i da on budi najgore u svojim partnerkama.

pročitajte još

Novi haos Aneli i Asmina: Ponovo izbacili sav prljav veš, trese se Bela kuća od žestokog sukoba! (VIDEO)

- Ti ideš i tražiš potvrde od drugih ljudi. Tebi su kao bez pitanja rekli? Ti si mi rekao da ću da letim iz kreveta. Ovo ti nije prvi put da mi tako kažeš - govorila je Anita.

- Okej, loš sam - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa promeni to. Ja sad kapiram nju što je imala reakcije jer ti tražiš ove reakcije i voliš ovo. Zato je ona lomila. Nemoj da ti pokažem kakva sam ja - pričala je Anita.

pročitajte još

Anita i Luka na korak do raskida: Bukti žestoka svađa, on joj pretio da će leteti iz kreveta! (VIDEO)

- Pretiš? Ja sa takvom osobom ne bih bio - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Porodica te se srami: Luka urnisao Aneli zbog pomirenja sa Đedovićem, ona mu poručila da može da ga ima za 5 minuta! (VIDEO)

Domaći

Drama u Eliti! Novi haos Aneli i Luke, obezbeđenje ih razdvaja! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje! Luka žestoko zapretio Kačavendi, Janjuš stao u njenu zaštitu: Ajde da vidim ko će u tangicama da šeta! (VIDEO)

Zadruga

VRATILA SE NA STARO: Bebica čini sve da odobrovolji Teodoru, ona gleda u jednu tačku (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Aneli drami na sav glas, Luka je oduvao! (VIDEO)

Zadruga

Nikad više nećemo biti zajedno: Aneli ne prestaje da pravi haos, zbog Anite odjavila Luku za sva vremena! (VIDEO)