Sad kapiram nju: Anita shvatila da je Aneli za sve u pravu i da Luka u partnerkama budi najgore! Najavila mu pakao! (VIDEO)

Ne smiruju se!
Anita Stanojlović tokom rasprave sa Lukom Vujovićem shvatila je da je Aneli Ahmić za sve bila u pravu i da on budi najgore u svojim partnerkama.
- Ti ideš i tražiš potvrde od drugih ljudi. Tebi su kao bez pitanja rekli? Ti si mi rekao da ću da letim iz kreveta. Ovo ti nije prvi put da mi tako kažeš - govorila je Anita.
- Okej, loš sam - dodao je Luka.
- Pa promeni to. Ja sad kapiram nju što je imala reakcije jer ti tražiš ove reakcije i voliš ovo. Zato je ona lomila. Nemoj da ti pokažem kakva sam ja - pričala je Anita.
- Pretiš? Ja sa takvom osobom ne bih bio - rekao je Luka.
Autor: A. Nikolić