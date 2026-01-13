AKTUELNO

Zadruga

Pao u očaj: Boru pojeo blam zbog sinoćnog haosa, Uroš pokušava da ga izvede na pravi put! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Bora Santana kukao je u pabu "Prijatelji" zbog haosa koji je sinoć napravio jer misli da se teško izblamirao. On nije mogao da dođe sebi, a Uroš Stanić je pokušavao da ga oraspoloži i izvede na pravi put.

- Koji blam sam sebi napravio... - kukao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da se svađaš, nemoj da odgovaraš i sedi na garnituri da ih ne gledaš - rekao je Uroš.

- Ne sećam se šta sam izgovorio - dodao je Santana.

- Reci da je Anastasija sve napravila i da su ispaštali nedužni ljudi. Ja kapiram da te je iziritrala jer si u izolaciji, ali meni je bilo drago jer imam sa kim da pričam - govorio je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

