Pao u očaj: Boru pojeo blam zbog sinoćnog haosa, Uroš pokušava da ga izvede na pravi put! (VIDEO)

Drama!
Bora Santana kukao je u pabu "Prijatelji" zbog haosa koji je sinoć napravio jer misli da se teško izblamirao. On nije mogao da dođe sebi, a Uroš Stanić je pokušavao da ga oraspoloži i izvede na pravi put.
- Koji blam sam sebi napravio... - kukao je Bora.
- Nemoj da se svađaš, nemoj da odgovaraš i sedi na garnituri da ih ne gledaš - rekao je Uroš.
- Ne sećam se šta sam izgovorio - dodao je Santana.
- Reci da je Anastasija sve napravila i da su ispaštali nedužni ljudi. Ja kapiram da te je iziritrala jer si u izolaciji, ali meni je bilo drago jer imam sa kim da pričam - govorio je Stanić.
Autor: A. Nikolić