Blam me je da sedim sa njim: Svi okrenuli leđa Bori Santani, zbog sinoćnog haosa niko neće da čuje za njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napljuvali ga za sve pare!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Naredno pitanje postavio je Borislav Terzić Terzi, a on je od Milene Kačavende hteo da čuje sud o ponašanju Bore Santane.

- Njegovo ponašanje je prešlo sve granice. Sve što mu se dešava sa Urošem je sam kriv, a više puta smo ga opomenuli da sa njim nema kupovine mira. Gledali smo kako mu maže maske i dozvolio mu je više nego ikad bilo ko. Bora je sam odgovoran i kriv za sva ponašanja. Vređalice se prešle i više nije simpatičan. Ja sam mu jutros prišla, on je totalno prebacio - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Sofija dobila šut-kartu: Terza saznao šta mu je radila iza leđa, pa je pred svima na brutalan način ostavio! (VIDEO)

- Ja sa njim neću da provodim vreme i neću da budem u društvu momka koji ovo izgovara. Neka mu drugovi kažu sve u lice. Mene je blam da sedim sa njim - dodao je Terza.

- On je pokazao sujetu prema Filipu čim mu pominje Paulu i to da ga je on zaposlio na RED-u - dodala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

