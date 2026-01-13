AKTUELNO

Zadruga

Zakopali ratne sekire: Boginja pokušala da zavadi Maju i Daču, on sve šokirao odgovorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Uroš Stanić dobiio je pitanje da objasni svoj odnos sa Borom Santanom.

Kako dete neću videti, tako neću ni tebe: Terza ključa od besa, uveren da ga je Sofija izigrala kao majmuna! Sumnja čak i u čestitku njene majke? (VID

- Bora i ja se zezamo, znam da on nije zaljubljen. Njemu prija pažnja, pa i Mića da ga zagrli to će da mu prija. On ima bes prema Milici Kemez i prema svom prijatelju koji je sa njom. Izjedaju ga bes, sujeta i kompleksi i treba da imate razumevanja i da ga iskulirate. Boginja, ajde mi prokomentarišu Maju Marinković, njene postupke i njen odnos sa Filipom - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Već sam pričala. Ona morališe i ponižava devojke. To nije u redu, bila je i ona učesnik prve sezone, pa treba da zna da nijednog devojci nije lako koja je prvi put ušla i da ne treba da ponižava devojke. Treba da pruži podršku, a ne da se ruga jer ni ona nije bila idealna. Dačo, kad ćeš realno početi da komentarišeš Maju Marinković i da li smatraš da ti se ona šlihta? - govorila je Boginja.

Raskrinkavanje Sofije Janićijević: Isplivale sve njene muljaže, Milan dao završni udarac njenoj vezi sa Terzom! (VIDEO)

- Maja i ja smo dostigli vrhunac kad su u pitanju svađe. Ja podržavam da se svi j*bete ovde i to mi je kul i top. Nisam napadao nijednu devojku koja je nešto imala na jednu noć sa Filipom jer ste slobodne. Meni odgovara stvarno da se družim sa Majom i sad je gotivim više nego neke koje sam gotivio u kući - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

