Aneli ili Maja? Alibaba priznao koju bi izbacio iz Elite (VIDEO)

Nije se nadala ovom odgovoru!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Marko Janjušević Janjuš stavio je Aneli Ahmić na teške muke i naterao je da bira između Ivana Marinkovića i Anđela Rankovića.

- Da li bi iz Elite izbacila Anđela ili Ivana da moraš ti da odlučiš? - pitao je Janjuš.

- Ivan mi je prijatelj ili bio prijatelj, ali pošto vidim kako me se lako odrekao možda i nije. Ja ne bih izbacila ni jednog, ni drugog. Ja imam odgovor, ali ne moram nikoga da izbacim jer ja nisam gledalac da moram da izbacujem. Ti da si me pitao za koga sam više vezana jasan odgovor bi dobio. Asmine, igraš li Ili-ili? Ako treba da izbaciš Maju ili mene koga bi izbacio? - govorila je Aneli.

- Maju jer ti sa mnom imaš dete i treba da doneseš pare - odgovorio je Asmin.

Autor: A. Nikolić