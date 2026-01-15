Blam nad blamovima: Anita izmislila da je trudna sa Lukom kako bi provocirala Aneli (VIDEO)

Pokušala da se izvadi na alkohol!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Šta je poenta da Uroš kaže Aneli da si ti trudna sa Lukom? Pa našu lavicu baš boli uvo za Luku - glasilo je pitanje.

- Kad sam ja to rekla? - pitala je Anita.

- Jesi, kad smo pili šampanjac u pabu - dodao je Uroš.

- Ti si bio mrtav pijan, nije bilo tako - pričala je ona.

- Uroš je rekao da ide da provocira Aneli, a ona je rekla: "Idi reci da sam ja trudna", čak je rekla i da kaže da je u trećem mesecu - govorio je Luka.

- Ja to rekla? Ja se toga ne sećam - dodala je Anita.

- Jeste tako, bio sam tamo. Mali je došao i ona je rekla da joj kaže da je trudna - pričao je Luks.

- Ja bih rekla, ali se ne sećam. Popila sam, bila sam pijana. Ja se toga ne sećam, Boga mi - nastavila je Anita.

- Što bi mi to govorila ako je tako sigurna u sebe? Ona njega sputava da komentariše i već mu je rekla šta da kaže ako ga podigneš za Filipa. Ja njih sinoć nisam videla - rekla je Aneli.

- Filip od tebe pravi k*rvu jer nisi sa njim u vezi. Filip se seća svega, ali sad glumi žrtvu i kao spava jer mu je loše. Ja sam na ulici od petnaeste godine i znam kad neko laže. Ja samo čekam. Ja ne krivim tebe, niti sam rekao da si ti kriva, nego je on kriv jer on mene ljubi celu noć - pričao je Alibaba.

Autor: A. Nikolić