AKTUELNO

Zadruga

SADA JE SVE JASNO: Anita otkrila kako je protekla noć u izolaciji sa Lukom, Aneli sve vreme guta knedle (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Nakon što je MIlena Kačavenda upitala Mikija Drudžića o sukobu koji je imao sa Zorciom Marković:

Foto: TV Pink Printscreen

- NIje to bio sukob, to je bilo samo nerazumevanje oko hrane., ali rešeno je sve - rekao je Miki koji je postavio pitanje Aniti o njenoj izolaciji sa Lukom:

- NIje bilo ništa, mi smo pričali o svemu, ali ništa emotivno - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli što si plakala prošle noći? - upitala je Anita.

- Jesam, plakala sam, teško mi je, moram neke stvari da rešim sve - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija kada ćete ti i Terza ozvaničiti vezu? - upitala je Aneli.

- Videćemo, pokazaće vreme, ja Terzu volim i zanima me kako on gleda na sve, ali ja moram da se uverim u njegovo ponašanje - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stiglo sve na naplatu: Aneli progovorila o intimnim odnosima sa Lukom, Hana je jednim potezom demolirala! (VIDEO)

Zadruga

ANELI POMRSILA SVE KONCE! Kačavenda shvatila kako se Ahmićeva poigrala sa Bebicom i Teodorom, pa je napljuvala (VIDEO)

Domaći

Ko će odneti pobedu? Sara i Filip izjednačili rezultat po broju partnera, Anita otkrila detalje sukoba sa Aneli (VIDEO)

Zadruga

Ponosna: Aneli novu turu intimnih odnosa sa Lukom, pa procvetala zbog podrške (VIDEO)

Domaći

SADA JE SVE JASNO: Evo da li Aneli želi dete sa Lukom (VIDEO)

Zadruga

PRIZNALA SVE! Miona otkrila da li je plakala u izolaciji dok je Ša promenio SVE BOJE KAD JE ČUO PITANJE ZA NJU! (VIDEO)