SADA JE SVE JASNO: Anita otkrila kako je protekla noć u izolaciji sa Lukom, Aneli sve vreme guta knedle (VIDEO)

Au!

Nakon što je MIlena Kačavenda upitala Mikija Drudžića o sukobu koji je imao sa Zorciom Marković:

- NIje to bio sukob, to je bilo samo nerazumevanje oko hrane., ali rešeno je sve - rekao je Miki koji je postavio pitanje Aniti o njenoj izolaciji sa Lukom:

- NIje bilo ništa, mi smo pričali o svemu, ali ništa emotivno - rekla je Anita.

- Aneli što si plakala prošle noći? - upitala je Anita.

- Jesam, plakala sam, teško mi je, moram neke stvari da rešim sve - rekla je Aneli.

- Sofija kada ćete ti i Terza ozvaničiti vezu? - upitala je Aneli.

- Videćemo, pokazaće vreme, ja Terzu volim i zanima me kako on gleda na sve, ali ja moram da se uverim u njegovo ponašanje - rekla je Sofija.

Autor: N.B.