AKTUELNO

Zadruga

Pobesnela: Maji pala roletna zbog Đukićevog povlačenja, žestoko ga isprozivala jer nije stao iza nje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pukao joj film!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

pročitajte još

Blam nad blamovima: Anita izmislila da je trudna sa Lukom kako bi provocirala Aneli (VIDEO)

- Pratio si pomno noćas dešavanja između Maje, Filipa, Aneli i Boginje. Da li si očekivao da će Maja ipak imati onakav s*ks posle svega sa Filipom? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majke mi sam očekivao da će Filip završiti sa Aneli, iako sam ja znao da ona neće biti intimna s njom. Maja je imala jako dobar stav do pola šest ujutru, a nisam očekivao da će ona imati s*ks sa njom - rekao je Asmin.

pročitajte još

Stidi se ćerkinog ponašanja u Eliti?! Prva reakcija mame Brankice posle skandalozne svađe Sofije i Terze: Pozvali smo je, evo šta nam je rekla

- Maja je neko ko je deset godina ovde, ali njeni postupci nisu adekvatni za jednu zvezdu. Ovo što je rekao Asmin, ne znam koliko vam je trebalo da shvatite da je ovo sezona inata. Svi koji ste večeras akteri ste sve radili iz inata. Filipu više ne mogu da zamerim bilo šta osim da ga okarakterišem kao p*čkopaćenika. Kako ne izabere Sandru Todić, Anastasiju i ostale? Nemaš više kredibilitet da mi kažeš da te blam jer si to rekao i pre 20 dana. Luka ovako nije smeo da reaguje sa Aneli kao sa Anitom jer bi ga ona prebila - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi sve smeta - rekao je Luka.

- Što se Maje tiče, drugi put kad nešto uradiš to već nije slučajno. Ti si imala slične situacije i sa Carem i sa Janjušem, ali svaki od njih ti je bio dečko. Svaki te izabrao za devojku, ja mislim da vi toliko grešaka iz tih inata pravite da ste toliko oguglali da je strašno - rekao je Ivan.

pročitajte još

Kao da sam u teranju, ispao sam p*čka: Đukića stiglo gorko kajanje zbog vrelog plesa s Aneli, povukao se i očistio put takmičarima da ga urnišu! (VIDE

- U pravu ste, sve što kažete ste u pravu - rekla je Maja.

- Vi birate s kim ćete biti. Filip nije ljubio Aneli zato što je nije prepoznao, već je to hteo - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam s Filipom htela da pričam, ali njemu se spavalo. Meni su više bitne ove situacije s Aneli za koje mi je danas rekao da to nije tačno. On sad sedi ovde i ćuti, pa nek trpi kad je napravio sr*nje, kao i ja. Nemoj da mi se hvataju za reč, sat vremena pred žurke mi je prilazio - rekla je Maja.

pročitajte još

Aneli i Filip na stubu srama: Prodali sve prijatelje, pa dobili nikad brutalniju osudu! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DRAMA: Anđela pobesnela zbog Sofije, Gastoz joj odmah zapušio usta! (VIDEO)

Zadruga

Mimi pošlo za rukom da razbuca Grujin odnos sa Saškom: Žestoko se posvađali, ona mu priznala da nije vredan javnog blama! (VIDEO)

Zadruga

Kakva mala Sara, bićeš gora od nje: Radi vređalica Bore Santane, zbog Luksa unakazio Anastasiju! (VIDEO)

Zadruga

'MRŠ OD MENE SRAMOTO JEDNA!' Miona rešila da Ša dokrajči, nastavila da ga vređa kao NIKO do sada, pa mu dala do znanja da joj neće ništa ODREĐIVATI! (

Domaći

NIKAD JAČA VREĐALICA: Bora Santana unakazio Vanju, pa odjavio Anastasiju jer se ugojila 25 kilograma: Ne blejim sa medvedima i bundevama! (VIDEO)

Zadruga

Nova drama: Aneli napala Luku, uverena da bi se on pomirio sa Sandrom! (VIDEO)