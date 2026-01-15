Samo priča, ništa veza: Anđelo jasno stavio Aneli do znanja da nikad neće biti sa njom! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđela Rankovića.

- Kad sediš sa Aneli i treba da odeš negde prvo nju obavestiš, donosiš joj hranu, pokrivao si je u izolaciji, reci nam da li ti se sviđa? - glasilo je pitanje.

- Sve je to istina, ali kao što sam rekao da mi je fizički lepa i atraktivna devojka, ali da mi se dopada na način da budem sa njom u vezi ne, niti ćemo biti. Sinoć sam se opustio i bio mi je lepo, ali sam je stiskao za ruku da bi se smirila, ne zbog drugih ljudi nego zbog sebe. Nas dvoje kad smo igrali da se malo smiri. Rekao sam joj da ne treba da pije - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić