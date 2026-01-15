Ako se ispostavi da je to rekla... Terza ne može da poveruje kakve gadosti mu je Sofija izrekla za ćerku, priznao da li će je ostaviti! (VIDEO)

Udario i na Milicu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Da li je moguće od prosidbe i klečanja na kolenima do onako teških uvreda? - glasilo je pitanje.

- Nikakva prosidba nije bila već joj je Olivera dala prsten. Ja nju ne mogu da opravdam, ceo dan sam u šoku - rekao je Terza.

- Jako mi je krivo, kajem se i zaista me sramota. Ja sam se izvinila danas, evo izvinjavam se još jednom njegovoj porodici. Sećam se nekih delova, ne svih. Popila sam celu flašu viskija, sve me spucalo i nisam bila dobro. Stidim se i neće se više nikada ponoviti - rekla je Sofija.

- Ona ne može da opere Milicu za stvari koje je uradila, a pogotovo Sofija. Ovo je njena bruka i sramota - rekao je Terza.

- Hoćeš da se izviniš Milici što si je vređala? - upitao je Milan.

- Neću njoj jer je ona meni j*bala majku ovde. Izvinjavam se Terzi za sve uvrede koje sam mu rekla za dete. Ja sam toliko bila ljubomorna i ja njega previše volim zato sam to uradila - rekla je Sofija.

- Bruka i sramota da se onako ponaša. Ja ću biti uz nju jer je volim - rekao je Terza.

- Ako ste pristrasni prema bilo kome, nemojte da budete. Sofija me iritira kada ustane i kaže: ''Šta sam proživela prošlih dana'', a ja smatram da ti ništa nisi prošla. Ja i bez situacije s Milicom imam izgrađeno mišljenje o Sofiji. Vaša veza nema nikakvu perspektivu posle ovoga, ti njegovo dete ne smeš nikada da uzmeš u usta. Ti si ovim dala Milici za pravo da ga urniše. Što je k*rvin sin? Što se ne zna čije je dete? - rekao je Matora.

- Ne znam što sam to rekla - rekla je Sofija.

- Rekla si zato što sve to misliš. Za Milicu misliš da je k*rva, za Terzu misliš da je seljak - rekla je Matora.

- Milica može da mi ga p*ši samo za ono što je uradila, boli me k*rac za onu budaletinu - rekao je Terza.

- Sofija je pre te situacije u sobi plakala, a onda je posle otišla na žurku i vratila. Njoj je neko rekao za njegov prljav ples sa Aneli, zato je poludela. Ja sam njoj danas rekla da je oprala Milicu u smislu: ''O ovome sam vam pričala'', a ne kao pranje za njen postupak iz crkve - rekla je Milena.

- Ukoliko se bude ispostavilo da mi je sve ovo rekla, mi smo završili - rekao je Terza.

- Granice su pređene. Ona je njemu bacila posteljinu, polila krevet i on se pitao ujh

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić