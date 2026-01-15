Bude mi žao, ali... Alibaba želi da Aneli vidi kako izgleda dok je pijana, ona odbija da prihvati istinu! (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.
- Kakav imaš osećaj kada ponovo vidiš majku svog deteta kako se ljubi s drugim, ovog puta sa Filipom. Hoćeš li je i dalje štititi? - glasilo je pitanje.
- Ja nemam emociju prema njoj, ali me više sramota da se ona ponaša tako kako se ponaša u pijanom stanju. Treba da stane iza svog postupka i prizna da je kriva. Što bi mene bio blam poljupca kad sam gledao kako se j*bavala na televiziji? Ja bih voleo da puste jednom klip njenog ponašanja utorkom samo da ona vidi kako izgleda. Ja sam slab na suze svačije, u sekundi j*bem mamu, a u drugoj sekundi mi bude žao - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić