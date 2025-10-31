AKTUELNO

Ne želim da ode jer se borim za istinu: Alibaba ovog puta sačuvao Aneli, ali njenom prijatelju želi što pre da vidi leđa! (VIDEO)

Jedva prelomio!

Asmin Durdžić naredni je nominovao u kući Odabranih takmičara i on je ovog puta rešio da sačuva svoju bivšu ženu Aneli Ahmić, ali je s nikad većim zadovoljstvom poslao u izolaciju Uroša Stanića.

- Ja ću ovog puta da nominujem Uroša pošto ne vidim njegovu poentu da ovde bude zato što me on samo provocira i ne radi ništa drugo. Pravi plan sa Aneli da me izbaci odavde, ali bilo bi mi bezveze da ona ispadne odavde jer sam došao da se izborim za svoju istinu. Nominujem Uroša - rekao je Alibaba.

- Ja ću nominovati Lukicu zato što mi je taj dečko bio toliko simpatičan, a sada mi je postao toliko antipatičan da to nije realno. Ne znam šta se dešava sa tim dečkom i koje magije su tu u pitanju, ali baš mi je iritantan - rekla je Vanja.

- Ja ću nominovati Uroša Stanića jer je neverovatno koliko se uvek meša u prvu temu i sve želi da pokvari. Dve godine želimo da saznamo istinu o Asminu i Aneli i on hoće da diskvalifikuje Asmina, to je strašno.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

