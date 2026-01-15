Ovo niste videli ni na filmovima: Anita razvezala jezik i otkrila kako su ona i Luka komentarisali s*ks Maje i Đukića! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Daču Virijevića.

- Dačo, ko je komentarisao da ga Maja dobro pegla onako pijanog? - glasilo je pitanje.

- Luka je rekao: ''Maja ima dobar rad'' - rekao je Dača.

- Rekao je: ''Al ga lomi mala'' - rekla je Anita.

- Onda je Anita odgovorila: ''To je Filip, nije Maja'' - rekao je Dača.

- Ona je mene napala jer sam rekao: ''Al ga Maja lomi'' - rekao je Luka.

- Ovaj mali sve laže - rekla je Anita.

- Mrš k*rvetino jedna raspala - rekao je Dača.

- Mi smo izašli na cigaru i kada smo se vratili, Luka je rekao to što je rekao i posle smo nešto komentarisali kada sam mu ja rekla: ''Ja znam kako to Maja radi, ovo je Filip''. Nema potrebe da on komentariše Maju, ali ja sam imala potrebu da mu uzvratim - rekla je Anita.

Autor: N.Panić