Ovo niste videli ni na filmovima: Anita razvezala jezik i otkrila kako su ona i Luka komentarisali s*ks Maje i Đukića! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Daču Virijevića.

Bude mi žao, ali... Alibaba želi da Aneli vidi kako izgleda dok je pijana, ona odbija da prihvati istinu! (VIDEO)

- Dačo, ko je komentarisao da ga Maja dobro pegla onako pijanog? - glasilo je pitanje.

- Luka je rekao: ''Maja ima dobar rad'' - rekao je Dača.

- Rekao je: ''Al ga lomi mala'' - rekla je Anita.

- Onda je Anita odgovorila: ''To je Filip, nije Maja'' - rekao je Dača.

Anita će pošizeti kad ovo čuje: Aneli raskrinkala Lukine poglede, evo šta sve pobednici Elite 7 radi iza leđa! (VIDEO)

- Ona je mene napala jer sam rekao: ''Al ga Maja lomi'' - rekao je Luka.

- Ovaj mali sve laže - rekla je Anita.

- Mrš k*rvetino jedna raspala - rekao je Dača.

Doživela totalni fijasko: Anita počela da puca pod pritiskom, Luka se izlanuo i obelodanio da je ona bila s Reljom! (VIDEO)

- Mi smo izašli na cigaru i kada smo se vratili, Luka je rekao to što je rekao i posle smo nešto komentarisali kada sam mu ja rekla: ''Ja znam kako to Maja radi, ovo je Filip''. Nema potrebe da on komentariše Maju, ali ja sam imala potrebu da mu uzvratim - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

