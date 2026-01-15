Ona se njemu gadi, ne može očima da je gleda: Anita popila sve Lukine laži, pa ponovo udarila na Aneli! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Šta te to veže za Luku? - glasilo je pitanje.

- U vezi smo, lepo nam je, stvorile su mi se emocije, lepo se šalimo, pozitivan je, non stop me zasmejava, izvlači pozitivnu energiju iz mene. Nikad ne znam na čemu sam sa njim... Rekla sam da je najveći prevarant kog sam upoznala i to me privlači kod njega. On mene više ne shvata za ozbiljno. Ja nisam provalila nijednu situaciju da je pogledao, da on pati i da mu je krivo. Ja kad budem videla bilo šta ja ću ovde da napravim haos. Ja sam njemu već najavila - govorila je Anita.

- On je mene gledao u oči, pa to se videlo - rekla je Aneli.

- Ostaće samo na gledanju po njenom, a ja bih je samo zamolio da se vrati stara Aneli i kad je gledam da bude ono: "Šta me gledaš?". Hoće da se kači na nas i dajem nam na značaju za džabe. Neka ostavi beton ligu - govorio je Luka.

- Ona se njemu gadi i ne može da je gleda očima. Imam ja tako fore da ga provaram - dodala je Anita.

Autor: A. Nikolić