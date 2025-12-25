AKTUELNO

Zgadio mi se, neće se više nikad desiti poljubac: Aneli više ne može Alibabu očima da gleda, rešila da prekine svaki kontakt! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

Ona je devojka bez morala! Divna DNK i Maca Diskrecija isprozivale Anitu i Luku, ono što su rekle o njemu NATERAĆE GA DA SE PUŠI! (VIDEO)

- Budi pametna kao što su sve lavice i ignoriši Asmina, očigledno nije ljubav tvog života - glasila je konstatacija.

- Ja ga ignorišem, rekla sam da mi se negde zgadio. Nikada više ne bih ponovila poljubac i ostalo, ne kajem se, ali nikad više ne bih ponovila. Svesna sam da on nije ljubav mog života - rekla je Aneli.

F**setina koja se voda sa starcima po Majamiju: Aneli razvezala jezik i brutalno isprozivala Staniju, Alibaba skočio da je brani! (VIDEO)

- Drago mi je što ima taj stav, treba da me ignoriše i da se drži tog stava - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić

