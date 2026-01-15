Izgledala si pakosno: Dača pokušao da dočara Sofiji koliko je ispala zla prema Terzi, Uroš likuje nad njenom sudbinom! (VIDEO)

Hit!
Sofija Janićijević porazgovarala je s Dačom Virijevićem o svom ponašanju jutros kada je Terzi vređala sve živo, a u tom momentu je naišao i Uroš Stanić koji je likovao zbog njenog pada.
- Ti si mešala belo, crveno vino i viski - rekao je Dača.
- Čovek na alkoholu je lud čovek - rekao je Terza.
- Sofija, ti si stravično izgledala jutros. Imala si pakosan pogled, baš si bila pakosna - rekao je Dača.
- Hvala Bogu da si posle dve godine dobila pitanje Tetovka, napokon su te oslovili sa imenom koje ti pristaje - rekao je Uroš.
Autor: N.Panić