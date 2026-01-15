AKTUELNO

Zadruga

Izgledala si pakosno: Dača pokušao da dočara Sofiji koliko je ispala zla prema Terzi, Uroš likuje nad njenom sudbinom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Sofija Janićijević porazgovarala je s Dačom Virijevićem o svom ponašanju jutros kada je Terzi vređala sve živo, a u tom momentu je naišao i Uroš Stanić koji je likovao zbog njenog pada.

pročitajte još

Ovo je možda i najveće poniženje: Luka priznao Aniti da je sa njom ušao u vezu samo da bi dokazao šta oseća prema Aneli! (VIDEO)

- Ti si mešala belo, crveno vino i viski - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čovek na alkoholu je lud čovek - rekao je Terza.

- Sofija, ti si stravično izgledala jutros. Imala si pakosan pogled, baš si bila pakosna - rekao je Dača.

pročitajte još

Ja nju volim, ali... Terza ni posle gnusnih psovki i uvreda nema snage da na vezu sa Sofijom stavi tačku! (VIDEO)

- Hvala Bogu da si posle dve godine dobila pitanje Tetovka, napokon su te oslovili sa imenom koje ti pristaje - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ako se ispostavi da je to rekla... Terza ne može da poveruje kakve gadosti mu je Sofija izrekla za ćerku, priznao da li će je ostaviti! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Isp*ši ga kod Đukića: Uroš likuje nad Teodorinom sudbinom, Bebica je doziva iz očaja! (VIDEO)

Zadruga

Kako si namazana, čistiš sebi put: Uroš nikad brže provalio Anelinu taktiku, ona počela da spaja Maju i Đukića! (VIDEO)

Zadruga

MAJA SVE VREME GOVORI ISTINU: Asmin priznao da sumnja da je Dača zaljubljen u njega (VIDEO)

Domaći

Likuje nad njegovom tužnom sudbinom: Miljana uživa dok gleda Bebičinu propast, Teodoru proglasila lakom ribom! (VIDEO)

Zadruga

Okreće priču: Luka pokušao da prebaci krivicu na Đukića jer mu je skinuo devojku, on ostao u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Skočila kao oparena: Ana Nikolić zapretila Spasojevićevoj, a onda je Uroš pokušao da je dozove pameti (VIDEO)