Još jedan pogled i kraj: Terzi preko glave da trpi Sofijine muvačine s Milanom, zapretio joj raskidom! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sofiju Janićijević.

- Zašto nisi priznala da jesi dala Milanu u prolazu kolač? - glasilo je pitanje.

- Dobro, jesam eto. Ja se ne sećam, to se neće ponoviti i to je to - rekla je Sofija.

- Ona za mesec dana ovde pravi već ozbiljne greške - rekao je Terza.

- Ona je sinoć pričala da se Terza i ja gledamo, to nije istina - rekla je Mina.

- Ne sećam se - rekla je Sofija.

- Pa ti se ničega ne sećaš. Daj trgni se malo bre. Ovo sve što radi, radi da mu se osveti bre - rekla je Mina.

- Jedan osmeh nekome i to je to, ja ću da završim odnos - rekao je Terza.

- Nema više grešaka, ajde da vidimo šta će biti dalje - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić