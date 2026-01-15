AKTUELNO

Još jedan pogled i kraj: Terzi preko glave da trpi Sofijine muvačine s Milanom, zapretio joj raskidom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sofiju Janićijević.

Taj matori ološ... Teodori pukao film i žestoko izvređala Takija, Maja joj brutalno zapušila usta! (VIDEO)

- Zašto nisi priznala da jesi dala Milanu u prolazu kolač? - glasilo je pitanje.

- Dobro, jesam eto. Ja se ne sećam, to se neće ponoviti i to je to - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona za mesec dana ovde pravi već ozbiljne greške - rekao je Terza.

- Ona je sinoć pričala da se Terza i ja gledamo, to nije istina - rekla je Mina.

Pala mu roletna: Alibaba očitao lekciju Đukiću zbog unakažavanja devojaka, on priznao da mu je u glavi samo ona! (VIDEO)

- Ne sećam se - rekla je Sofija.

- Pa ti se ničega ne sećaš. Daj trgni se malo bre. Ovo sve što radi, radi da mu se osveti bre - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedan osmeh nekome i to je to, ja ću da završim odnos - rekao je Terza.

RUSVAJ: Luka, Anita i Aneli se otimaju za krevet, Ahmićeva raspalila vređalicu! (VIDEO)

- Nema više grešaka, ajde da vidimo šta će biti dalje - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

