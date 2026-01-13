AKTUELNO

Zauzeo drugu stranu: Janjuš uložio svaki atom snage da opere Karićeve izdaje, pa očitao lekciju Terzi, Luki i Matoroj (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao dolazak Stefana Karića u Belu kuću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdraviću Stefana. Najveći akcenat je njegov odnos sa Matorom, Lukom i Terzom. Ne kažem da je dobra stvar da se dopsuje sa njenim bivšim, ali on nju ne smatra kao njegovog druga. On je pričao da rijaliti drugove ne smatra za ozbiljno. Zamerio bih mu i ja, ali on i ja nismo toliki prijatelji kao što ga je Matora veličala. On bi svaku tvoju devojku opalio. Ja Stefana znam devet godina i sa njim imam odnos kao od početka isti. Da je bila moja verenicu u tom trutku zvao bih odmah tu osobu da porazgovaramo. Evo kako je odreagovala Matora i to je bila ljubav. Matora je osećala veliku ljuba prema Aniti i oseća se pobređeno. Terza, ti si svakoga ubedio da te Sofija ne interesuje. Sofija se javila prva Stefanu i to je njena greška. Mene i dan danas interesuje šta je Sofija htela sa tim što mu je čestitala rođendan!? - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

