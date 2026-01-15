Pala u očaj: Alibaba i Luks svim silama pokušave da vrate Majin ugažen ego! (VIDEO)

Nije joj lako!

Sale Luks i Asmin Durdžić na sve moguće načine pokušavali su da podignu narušen ego Maje Marinković.

- Nisi ti od juče, najjača si riba - rekao je Sale.

- Kako je meni? Ja sam žena - dodala je Maja.

- Bolje izd*kaj nego da se blamiraš i da sekiraš Takija i majku. Đukić nije u redu - govorio je Sale.

- Ja bih je lažno branio i ne bih je kanalio ako je znam 10 godina. Maja jeste mangup, to je pokazala svaki put. Gore je što si ga danas pustila u krevet bez da ste pričali. Ja bih ga satrao samo da je rekao da mu se dopada devojka sa kojom sam u vezi. On za sve ima istu priču - pričao je Alibaba.

Autor: A. Nikolić