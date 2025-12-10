Gospođo mama... Sale Luks se žestokim rečima obratio Sarinoj majci, ona završila u suzama sa milion pitanja (VIDEO)

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Saleta Luksa i Saru Stojanović.

- Ja se smejem jer mi je tako lakše, a nisam srećma. Nedostaje mi, ali on kaže da nećemo imati nikakav odnos. Verovatno me precrtao. Neke stavri su mu verovatno dozlogrdile, ali su i meni. Pored njega sam bila srećna - rekla je Sara.

- Ne vidim je, mutirana mi je doživotno. Ja kad presečem se nikad ne vraćam u neke odnose. Ne podnosim laži i izdaju i to sam doživeo. Ona nije oavkva kakvom se prestavlja. Ona je jedna crtočina zubata i krvoločna - rekao je Sale.

- Da li te pogodila njena majka? - pitao ej Bora.

- Ja da hoću da povredim njenu majku sad bih se pomirio sa njom , je*ao je večeras i šutnuo, ali aj to ne radim. Njena majka ne vidi koliko sam ja dobar prema njoj - rekao je Sale.

- ZAšto plače Sara? - pitao ej Bora.

- Ja se na vraćam u odnose. Ja te nisam udario, samo sam te gurnuo ispod pokrivača - rekao je Sale.

- Ja sam ti prešla prekos vega jer sam te zavolela. Moja majka jeste preterala i nije mi jasno kako nije videla neke stavri, ali ja se sad kidam - rekla je Sara.

- Gospođo mama izvolite, ja se više neću mešati. Smatram da sam ponižen. Ne postoji šansa i nebeska sila da se pomirimo - rekao je Sale.

- Kako možeš kad nekoga voliš? - pitala je Sara.

- Ja da sam hteo fikusa, kupio bih saksiju - rekao je Sale.

- Ja imam njemu da se zahvalim što je bio uz mene, ali ne želim da neko vređa moju porodicu - rekla je Sara.

Autor: A.Anđić