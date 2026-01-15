AKTUELNO

Zadruga

TRESE SE RADIONICA! Teodora izgorela od besa, Bebica na kraju PODVIO REP, radiće sve što mu naredi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Malo joj fali da izvadi "bič"!

Teodora Delić krenula je sa Nenadom Macanovićem Bebicom u radionicu da isprati njegov trening. Upsut mu je rekla da bi trebalo da nastavi sa brzom šetnjom po dvorištu, što je on odbio, a nju je to izbacilo iz takta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta mrzi te da šetaš? Ako te mrzi, ne moraš, sad nemaš snega, zašto ne šetaš - pitala je ona.

- Hladno je, neću da šetam - pobunio se Bebica.

- Nije hladno uopšte, nećeš da radiš posle mesec dana i boli te k*rac - bila je besna Delićeva.

- Neću da se svađam, neću da šetam - ponovio je on.

- Što si mi obećavao sve što ne radiš, ti ne radiš ono što si obećavao - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, posle toga je podvio rep i odlučio da posluša sve što mu ona naredi.

Autor: R.L.

