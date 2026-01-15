TRESE SE RADIONICA! Teodora izgorela od besa, Bebica na kraju PODVIO REP, radiće sve što mu naredi! (VIDEO)

Malo joj fali da izvadi "bič"!

Teodora Delić krenula je sa Nenadom Macanovićem Bebicom u radionicu da isprati njegov trening. Upsut mu je rekla da bi trebalo da nastavi sa brzom šetnjom po dvorištu, što je on odbio, a nju je to izbacilo iz takta.

- Šta mrzi te da šetaš? Ako te mrzi, ne moraš, sad nemaš snega, zašto ne šetaš - pitala je ona.

- Hladno je, neću da šetam - pobunio se Bebica.

- Nije hladno uopšte, nećeš da radiš posle mesec dana i boli te k*rac - bila je besna Delićeva.

- Neću da se svađam, neću da šetam - ponovio je on.

- Što si mi obećavao sve što ne radiš, ti ne radiš ono što si obećavao - rekla je Teodora.

Ipak, posle toga je podvio rep i odlučio da posluša sve što mu ona naredi.

Autor: R.L.