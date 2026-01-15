AKTUELNO

Pričala si da mi je sestra s*lovana! Aneli i Asmin ponovo URLIČU JEDNO NA DRUGO, ona mu pomenula Mustafu, Minku i Mevlidu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Porodice od njih ne mogu da spavaju mirno.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nastavili su svoju raspravu pred Tošom, te su se ozbiljno prepucavali i pominjali porodice jedno drugom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio bih najsrećniji kad bih mogao da kažem: Ovo je Aneli, majka mog deteta, ona je bila najbolja, ja sam bio najgori otišao sam drugoj ženi... A ona je ušla ovde, prodala me za rijaliti, njena porodica me pljuvala. Ona treba da kaže porodici da me ne dira, ako žele Nori dobro - rekao je Asmin.

- Ti si u petak pričao o polnom organu mog brata - navela je Ahmićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si pričala da je moja sestra silovana. Je l' to normalno što je tvoja sestra pričala? Komantarisao sam k*tu tvog brata, ali ti nećeš da priznaš da je tvoja porodica to izjavljivala - rekao je Asmin.

- Da li je Mustafa izjavila, da li je Minka, da li je Mevlida - pitala je Aneli.

- Je l' sam ja tebi rekao hajde da budemo zajedno, da budemo u vezi, da se ljubimo, da budemo intimni? Nisam, nego pričali smo o našoj priči i o Nori - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

