OBNOVIĆEMO NAPOLJU VEZU! Aneli konačno presekla, OD TRI BIVŠA MOMKA izabrala onog sa kojim nastavlja dalje! (VIDEO)

Da li je sad konačno?

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića: "Bili ste prisni u vešeraju, a onda te je Aneli prepustila Maji, jer joj je bio cilj da je odvoji od Asmina. Kako to komentarišeš".

- Ne znam, šta da kažem, one se druže - rekao je Filip.

- Ne znam, ne mogu da se setim. Videla sam ja hemiju među njima, jednostavno je tako, rekla bih da je to radi Asmina, ne sprečava me da to kažem da to stvarno mislim. Možda bi mi i lakše bilo da to kažem, ali zaista nije tako - rekla je Aneli.

- Pevala je jer je Asmin ispu*io i kod nje i kod Maje - rekao je Uroš.

- Ne pribojavam se klipova, ovde bolje prolaze ljudi kad se ne sećaju, ja se stvarno ne sećam ni toga ni žurke, ne znam šta se dešava. Naše prijateljstvo je slično kao Filipo i Lukino, imam težinu, mnogo mi je teško, ne znam, nisam u situaciji da komentasrišem - rekla je Aneli.

"Rekla si Janjušu da ćeš spavati sa njim, da li to znači da da ga i dalje voliš", glasilo je pitanje za Aneli.

- Verovatno postoji neka stara emocija, ja to njemu često govorim. Ne znam, dug je period ne znam šta će se desiti - rekla je Ahmićka.

- Ja ću reći da se sećam, mislim da me malo provocira, nama je ovo najbolji odnos, ovako mi je super - rekao je Janjuš.

- Možda ćemo napolju obnoviti vezu - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.