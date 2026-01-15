NAJLAKŠE JE REĆI DA JE SENILNA TETOVKA! Sofija ne može da se opravda zbog uvreda koje je izrekla za Terzinu ćerku Barbaru! (VIDEO)

Uroš je ne štedi.

Voditeljka Maša Mihajlović pročitala je naredno pitanje za Sofiju Janićijević: "Na šta ličiš kad se napiješ, da li je to prava Sofija".

- Nije to prava Sofija. U ljubavi svi smo grešni, od mene se to ne očekuje, sami ste videli šta sam izdržala ovde bez i jedne uvrede, jako sam tolerantna, prebacila sam tog jutra, nije normlano, to je katastrofa, ja se ne sećam pola, nije to opravdanje ne postoji opravdanje, jednostavno me prebacilo, rekla sam sve i svašta, prekid filma, stanje katastrofalno. Nazivali su me monstrumom, ne plašim se ničega, da me stavite da visim na plafonu, rekla bih okej - rekla je Sofija.

- Ona je napokon pokazala svoje pravo lice, najlakše je da kaže da je senilna tetovka, ove godine je pokazala ko je ološ i monstrum. Terza je pokazao da je nula, čim je mogao posle dva sata da bude sa njom u krevetu. Milica je trebalo da ga pljune, šutne, da ga zgazi i nju i ovu k*rvu - rekao je Uroš.

- Opravdanja nema. Volim je, šta? Šta sad, da je ubijem, biću uz nju i to je to, neće se to više ponoviti. Ne znam, volim je, sve vreme mi je to u glavi, mučno mi je - rekao je Terza.

